Sanità: Approvazione dei nuovi piani strategici per tre malattie

I tre documenti strategici sono stati approvati all’unanimità da un centinaio di partecipanti al workshop di validazione. Stabiliscono la politica, definendo i bisogni e le priorità del governo per i prossimi cinque anni nella lotta contro l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria.

Questi documenti saranno presentati al Consiglio di amministrazione del Fondo globale con l’obiettivo di richiedere nuovi finanziamenti sufficienti che possano consentire al governo di rafforzare la risposta a queste tre malattie più devastanti in Congo.

« Il Congo ha ricevuto dal Fondo globale una sovvenzione per combattere l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria con una dotazione di 518.978 milioni di euro per il periodo di 1Lui è Da gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 Lo ha confermato il direttore di gabinetto del ministro della salute e della popolazione, Jean-Ignace Tendelet.

Dopo aver valutato l’epidemia di AIDS, ha detto, l’infezione da HIV in Congo è un’epidemia generale, con una prevalenza stimata del 3,3% nella popolazione generale. Utilizzando il rapporto UNDP del 2021, ha affermato che 113.734 congolesi vivono con l’HIV / AIDS e solo 36.165 sono noti per avere l’HIV.

Ma, secondo un recente studio, 130.000 persone sono attualmente infette dalla malattia, di cui 27.372, pari al 24%, sono in terapia antiretrovirale.

« Solo il 14% delle donne in gravidanza con infezione da HIV ha ricevuto una terapia antiretrovirale e meno dell’1% dei bambini esposti all’HIV è stato testato. Secondo il rapporto UNAIDS 2021, 6.100 persone affette da HIV/AIDS sono morte ha aggiunto Jean-Ignace Tendelet.

Per quanto riguarda la tubercolosi, il Congo sembra essere tra i primi 30 paesi con un elevato carico di malattia e co-infezione nel mondo con una copertura terapeutica del 53%.

Per quanto riguarda la malaria, la situazione rimane allarmante e la malattia rimane una delle principali cause di morbilità e mortalità, nonostante gli sforzi compiuti in questo campo. Dei 1.176.331 casi di malaria, solo 146.262 sono stati testati. Sono stati invece curati 103.692 casi confermati.