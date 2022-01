Sanaa Tarkmauni avvicina gli italiani alla letteratura araba

Sanaa Tarkmouni è considerata una delle più importanti immigrate arabe coinvolte nella scena culturale italiana e nel panorama culturale del mondo arabo. Il Marocco, infatti, ha tradotto in italiano molte opere della letteratura araba, ed è stato docente di Letteratura e Lingue arabe presso le Università di Bologna e Venezia.

Originario della città di Ben Ahmed, ha conseguito una laurea in corrispondenza presso la Chauki High School di Casablanca e successivamente è entrato alla Facoltà di Ain Chok a Casablanca prima di entrare all’Università Ain Chawki di Casablanca. Oltre ai suoi studi universitari, Sanaa Tarkmauni si sta formando anche in italiano. Nel 1998, all’età di 18 anni, è entrato a far parte dell’Università di Bologna dopo aver superato gli esami scritti e orali.

“La prima volta che ho lasciato la casa della mia famiglia e mi sono trasferita in un altro paese, nonostante avessi studiato l’italiano a Casablanca, ho riscontrato in particolare problemi linguistici. All’università in Italia, non ho capito tutto quello che è stato detto all’inizio, il che ha influito sul mio morale. Sana Tarkmauni

Insegnare l’arabo…

Il Marocco le dice anche come dovrebbe fare un “grande sforzo” per capire ciò che è stato detto durante le lezioni. E oltre ai suoi studi, la giovane donna ha lavorato “la mattina presto o la sera” per mantenersi. “Ho lavorato nei fine settimana e nei giorni festivi”, ha ricordato.

Dopo aver ottenuto una licenza e un master, si iscrive a un dottorato per specializzarsi in letterature comparate. La sua tesi si è concentrata sui confronti tra poeti della diaspora e poesie d’amore francesi e inglesi. Sana Targmauni ha successivamente conseguito il dottorato e ha iniziato a lavorare come docente universitario presso l’Università di Bologna. Insegna letteratura e lingua araba. Successivamente, offrirà anche corsi di lingua araba presso l’Università di Venezia.

“Tra i miei studenti c’è sempre un gruppo di giovani immigrati, soprattutto di origine marocchina, che vogliono scoprire la loro cultura studiando la letteratura e la lingua araba. Ma la maggior parte dei miei studenti sono italiani», spiega.

“Qui in Italia, ovviamente, c’è un interesse per le lingue classiche, seguite dal cinese e poi dall’arabo. Gli italiani hanno un vero interesse per questa lingua. Sana Tarkmauni

…e avvicinare gli italiani alla letteratura araba

Quanto al Marocco, gli italiani sanno che “il mondo arabo è diventato una fonte di occupazione, soprattutto nella regione del Golfo Persico”. “Vogliono trasformare la lingua in un gateway che apra nuovi confini professionali”, spiega.

Attualmente e a causa dell’epidemia, il numero di studenti varia da 50 a 60. “Prima dell’infezione da corona virus, avevo una classe di 80 studenti”, afferma il professore universitario.

Oltre alla sua formazione universitaria, Sana Tarqmauni lavora anche come traduttrice in particolare per la poesia araba contemporanea. “Superare i confini della traduzione dall’arabo all’italiano” è una sfida che vuole.

A causa del disinteresse per la produzione della letteratura araba nei paesi europei, soprattutto in Italia, il professore universitario cerca di “introdurre la letteratura araba con la sua ricchezza a coloro che parlano questa lingua”.

Per questo Sana si occupa di traduzione di libri e raccolte di poesie. Le opere tradotte includono opere del poeta palestinese Ashraf Fayat e del poeta siriano Daniel Hadi, imprigionati in Arabia Saudita, che hanno vinto il Martinsiguro Urban Translation Prize.

Come madre di un bambino, ci assicura che “il progresso educativo non si ferma qui, tutti vogliono manovrare e produrre di più”. “Certo che voglio continuare. Voglio coltivare me stessa. Ci sono progetti culturali a cui voglio aderire, ci sono ricerche di cui voglio scrivere”, conclude con occhi ambiziosi.