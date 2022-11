Samsung ha lanciato una nuova app per condividere i tuoi file pesanti

Samsung ha lanciato la nuova app Dropship per trasferire file pesanti su qualsiasi dispositivo.

Attualmente non esiste un sistema universale, adottato da tutti gli utenti, per la condivisione di file particolarmente grandi. La maggior parte dei servizi di posta elettronica non ti consente di inviare file di grandi dimensioni, proprio come fanno le app di messaggistica istantanea. Di fronte a questa preoccupazione, ci sono molti servizi specializzati nel trasferimento di file, come WeTransfer, Smash e persino Applicazioni di hosting cloud Come Dropbox, OneDrive o Google Drive.

Da parte sua, Samsung, il fornitore di smartphone numero uno al mondo, ha voluto provare il proprio servizio di condivisione file: Dropship. In Corea del Sud, il produttore, nel suo forum dedicato alla sua community, ha annunciato una nuova applicazione dedicata al trasferimento di file. Disponibile da questo venerdì, questo servizio è in realtà sviluppato da Il team Good Lock del produttore coreano. Questo team è responsabile dello sviluppo di applicazioni sperimentali per i dispositivi Samsung.

sistema di archiviazione di file cloud

Concretamente, a differenza della condivisione di file prima Chiudi messaggio o Condivisione veloce Che si basa in parte sul Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini, come AirDrop sull’iPhone, Dropship ospita semplicemente il file su un server e quindi genera un collegamento e un codice QR per consentirne il download da parte della persona a cui vuoi inviarlo. Quindi, se la persona è accanto a te, può semplicemente scansionare il codice QR per recuperare il file. Ce protocole, base uniquement sur un système de lien hypertext, a le mérite de permettre non seulement l’envoi de fichiers à des utilisateurs de smartphones Samsung, mas égallement à des possesseurs de téléphones d’autres’ mariques’ oud’Phone, computer.

Inoltre, come la maggior parte dei servizi di trasferimento file pesanti, Dropship consentirà alla persona che condivide un file di scegliere per quanto tempo sarà valido il download. Si noti, tuttavia, che la dimensione totale dei file è limitata a 5 GB al giorno e che l’applicazione funziona solo da un file Versione 5 di un’interfaccia utente.

Infine, e questa è la principale limitazione attuale, Dropship è attualmente annunciato solo in Corea del Sud. Pertanto, l’app non è disponibile per il download per i possessori di smartphone Samsung in Francia. Tuttavia, alcune app di Good Lock Labs vengono offerte sul Play Store – si pensi a Good Lock, EdgeTouch, SoundAssistant o One Hand Operation + – possiamo immaginare di lanciarle nel resto del mondo nei prossimi mesi.

