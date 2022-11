Samsung Galaxy Z Fold 4 costa 500€ in meno per il Black Friday

Il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere nei tuoi occhi durante il Black Friday. Al momento il prezzo del modello con 256 GB di storage è di 1299 euro invece dei 1799 euro di Ubaldi.

tra TV e prodotti Xiaomi, Gli smartphone sono sotto i riflettori durante questa edizione del Black Friday. Tra questi ci sono diversi smartphone pieghevoli, che stanno riscuotendo un successo crescente. Il benchmark attuale è il Samsung Galaxy Z Fold 4, rilasciato lo scorso agosto. Il suo prezzo di partenza è alto, ma oggi Sta perdendo € 500 per il Black Friday.

Cos’è il Samsung Galaxy Z Fold 4?

Il miglior smartphone pieghevole sul mercato

Splendido schermo Amoled pieghevole a 120Hz

Prestazioni puntuali

Uno smartphone versatile che può anche scattare foto

Di solito, questo smartphone di fascia alta viene venduto a 1.799 euro. Ma per ora, la versione da 256 GB del Samsung Galaxy Z Fold 4 lo è In vendita a 1299 euro a Ubalde.

Se successivamente l’offerta menzionata in questo articolo non è più disponibile, dai un’occhiata qui sotto per trovare altre offerte sul Samsung Galaxy Z Fold 4. Il programma inizia a cambiare e si aggiorna automaticamente.

Dove comprare

Samsung Galaxy Z Piega 4 al miglior prezzo?

Brillante ed enorme schermo AMOLED dispiegabile

L’intero punto del Samsung Galaxy Z Fold 4 risiede nel suo display interno. Si tratta di un pannello da 7,6 pollici in formato 21,6:18, con definizione QXGA+ (2176 x 1812 pixel), che ha una frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz in modalità adattiva. Aprendo questa schermata si finisce quasi con il touchpad, che consente usi più avanzati rispetto all’utilizzo di uno smartphone. È perfetto per vedere qualcosa di grande, guardare film e/o serie, Gioca ai videogiochi per cellulare, eccetera. Soprattutto quello Interfaccia utente Samsung One È ottimizzato per passare dallo schermo esterno a questo schermo interno più grande. C’è anche Modalità flessibilePer utilizzare le applicazioni in modo diverso e più appropriato.

Lo schermo esterno non sarà da meno perché si tratta di un display da 6,2 pollici con aspect ratio 23,1:9, definizione HD+ (2136 x 904 pixel) e refresh rate di 48,@120 Hz anche in modalità adattiva. Il vantaggio di questa schermata è che non devi aprire il Galaxy Z Fold 4 quando devi solo rispondere a un messaggio o cambiare brano musicale.

Samsung Galaxy Z Fold 4 è uno smartphone sofisticato e sofisticato

il retro di questo Smartphone Samsung Ha un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Nei nostri test, abbiamo riscontrato che si tratta di un ottimo telefono con fotocamera, il che lo rende molto versatile.

Versatile perché oltre ad essere bravo in fotografia, è anche performante. È grazie a lui SoC Snapdragon 8+ Gen1 Che alimenta gli smartphone di fascia alta e il suo chip grafico Adreno 730. Non fai davvero fatica quando giochi ai giochi più impegnativi, anche con le impostazioni grafiche spinte al massimo.

Lo svantaggio del Galaxy Z Fold 4 è senza dubbio la sua ricarica. La batteria ricaricabile da 4.400 mAh ha una potenza massima di 25 W, che è un bel po’ rispetto a quella della concorrenza. D’altra parte, il Galaxy Z Fold 4 ha fatto un enorme balzo in avanti nella durata della batteria rispetto al Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Piega 3anche se non è ancora enorme.

Per saperne di più sul miglior smartphone pieghevole sul mercato, vi invitiamo a leggere La nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold 4.

8 / 10

Black Friday 2022: non perderti le migliori offerte!

Il Venerdì nero Non è ufficialmente iniziato, con la data di inizio dell’evento fissata per venerdì prossimo, 25 novembre, ma la maggior parte dei commercianti di e-commerce ha già iniziato a condividere le loro migliori offerte sotto il tag Black Week, il nome dato alla settimana che precede il Black Friday . Ecco le offerte del Black Friday Già disponibile presso i rivenditori online francesi.

Puoi anche trovare le nostre scelte per argomento:

Per assicurarti di non perdere mai un buon programma di eventi, ecco alcune reazioni da seguire ora in modo da non perdere nessuna delle promozioni che ti consigliamo:

Seguici sul nostro account Twitter @dipendente Solo per buoni affari (ricordati di attivare la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale).

Scarica un file app froroid (Disponibile su iOS e Android) per attivare le notifiche nella categoria Buoni Affari e ricevere così in tempo reale le novità legate al Black Friday.

Iscriviti alla nostra newsletter Buoni Affari per assicurarti di ricevere le offerte in anteprima (non più di 1 email al giorno, disiscrizione con 1 click, nessuna distribuzione a terzi):

Piani bonus Frandroid È registrato! Guarda la tua casella di posta, ci sentirai! Non perdere mai un buon piano con la nostra newsletter I dati trasmessi attraverso questo modulo sono per Humanoid, l’editore del sito Web Frandroid come responsabile del trattamento dei dati. In nessun caso saranno ceduti a terzi. Il trattamento di questi dati è subordinato all’acquisizione del tuo consenso all’invio tramite e-mail di notizie e informazioni relative ai contenuti editoriali pubblicati su Frandroid. Puoi opporti a queste e-mail in qualsiasi momento facendo clic sui link di annullamento dell’iscrizione all’interno di ciascuna di esse. Per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento a tutto il nostro sito web Informativa sul trattamento dei dati personali. Hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, restrizione, portabilità e opposizione per motivi legittimi ai dati personali che ti riguardano. Per esercitare uno di questi diritti, si prega di inviare la richiesta tramite Modulo di richiesta per l’esercizio dei diritti ceduti. READ I saldi del capodanno lunare di Steam sono ora in diretta da TechRadar

Per seguirci, vi invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e profili e guardare gli ultimi video su YouTube.