Salute tropicale – Rassegna stampa

Il 17 settembre è stato organizzato un concentramento presso l’Ospedale Generale L’Angeli, a Pointe-Noire, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, alla presenza di Jean-Charles Ononda, Segretario Generale del Dipartimento di Pointe- Noire; Nandidi Akwala, Direttore Attrezzature e Manutenzione presso il Ministero della Salute e della Popolazione; Personale ospedaliero e ospiti.

La Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente è stata avviata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2019 e l’obiettivo principale della Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente è sensibilizzare i cittadini e gli operatori sanitari sull’uso corretto dei farmaci, al fine di ridurre i rischi associati alla loro presa. Si tratta di rendere il paziente il suo rappresentante di cura, e di favorire il dialogo tra i pazienti e gli operatori sanitari.

Tutti a un certo punto affrontano il problema dell’assunzione di farmaci per prevenire o curare l’infezione. Sidonie Plaza, amministratore delegato del Lwanjeli General Hospital, ha affermato che i farmaci a volte causano gravi effetti negativi se conservati in modo errato, prescritti in modo errato, consegnati o assunti in modo errato o se non sono controllati a sufficienza. Le pratiche terapeutiche non sicure e gli errori terapeutici sono tra le principali cause di danni prevenibili all’assistenza sanitaria in tutto il mondo. Ha aggiunto che in questo contesto, la sicurezza dei farmaci è stata scelta come slogan per la Giornata mondiale della sicurezza del paziente nel 2022, con lo slogan “Farmaci senza danno”.

Sviluppando il tema “Sicurezza dei farmaci: farmaci senza danno”, Sedoni Plaza ha subito presentato gli obiettivi della Giornata Mondiale per la Sicurezza del Paziente 2022, che è sensibilizzare in tutto il mondo sull’importanza dei danni causati da errori terapeutici e pratiche terapeutiche non sicure, e di sostenere un’azione tempestiva per migliorare la sicurezza dei medicinali, coinvolgere le parti interessate e i partner negli sforzi per prevenire gli errori terapeutici e ridurre i danni che provocano e consentire alle famiglie di svolgere un ruolo attivo nell’uso sicuro dei medicinali.

Ho ricordato che i capi di Stato e di governo, riuniti a Lomé nel 2020, hanno preso decisioni importanti per eliminare il fenomeno delle droghe contraffatte o fraudolente di fronte alla piaga delle droghe contraffatte o di strada.

Questo incontro, noto come “Iniziativa Lomi”, a cui ha partecipato attivamente la Fondazione Brazzaville, ha posto le basi per una vera lotta ai medicinali contraffatti, che consiste nel rafforzare, rafforzare e coordinare la lotta al traffico di medicinali contraffatti e altri standard bassi. o medicinali contraffatti. Questo attraverso l’introduzione di una nuova normativa sanzionatoria, la ratifica di alcuni accordi esistenti e l’istituzione di meccanismi sono le principali decisioni scaturite da questi incontri. La misura in cui i medicinali vengono venduti e consumati nel mercato informale di tutto il mondo solleva molti interrogativi sulla salute pubblica. La medicina falsa impedisce al paziente di ricevere un trattamento appropriato. Le droghe false hanno conseguenze sociali, economiche e sanitarie più ampie, come una maggiore resistenza antimicrobica, perdita di fiducia nel sistema sanitario e aumento dei costi delle cure. Ha affermato che ogni governo ha il dovere di sostenere un’iniziativa volta a sradicare questo flagello”, e ha concluso: “C’è un obbligo rigoroso qui al Lwanjeli General Hospital di rassicurare, promuovere e migliorare la sicurezza dei farmaci attraverso i comitati di vigilanza della farmacopea e della farmacopea”.

Dopo essersi concentrato, Nandedi Akwala, Direttore delle apparecchiature e della manutenzione, Ministero della salute e della popolazione, a nome del ministro supervisore, ha donato venti letti di terapia intensiva e quaranta letti d’ospedale per sostenere gli sforzi dell’amministrazione generale del Lwanjeli General Hospital. Nel migliorare le condizioni di cura delle persone che frequentano questo istituto. Quindi vogliamo supportare l’amministrazione migliorando prima le condizioni di accoglienza per i pazienti, ma anche eseguendo qui la manutenzione preventiva e curativa delle varie apparecchiature danneggiate. Ci impegniamo a supportare tutte le strutture sanitarie per supportarle al fine di ottenere cure di migliore qualità.

Siamo grati al Ministero della Salute e della Popolazione, ha detto Sidonie Plaza dopo aver ricevuto la donazione. I nostri sforzi per ripristinare l’immagine dell’istituto trovano eco nella nostra supervisione dal nostro desiderio in futuro di ricevere altre donazioni e altre attrezzature che mancano all’ospedale”.

Hervey Press Mamboya