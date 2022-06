Salute: Jay Patrick Obiang Ndong discute con le parti sociali

Nell’ambito del Dialogo Sociale Permanente, il Ministro della Salute e degli Affari Sociali, Guy Patrick Obiang Ndong, con l’assistenza del Ministro Delegato, Justine Libembe, moglie di Mihindo, ha incontrato all’inizio della serata di venerdì 17 giugno 2022, tutti i capi di stato. Le varie federazioni nel settore del suo dipartimento ministeriale, alla presenza del Segretario Generale, dell’Ispettore Generale dei Servizi e del Direttore Centrale delle Risorse Umane.

Nel corso di tale riunione, il Ministro è tornato sulle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri nella riunione del 7 giugno presso l’ufficio ministeriale di sua competenza, in particolare che rientrano nella riforma del compito di protezione sociale e di tutela del benessere. essendo. Un residente del Gabon. Per il Ministro, la ristrutturazione degli organismi di protezione sociale, in particolare CNAMGS, avrà un impatto positivo sull’operato degli ospedali.

Cogliendo questa opportunità, il Ministro della salute e delle imprese ha testimoniato ai suoi ospiti la volontà di mantenere un dialogo sociale permanente tra l’autorità di vigilanza e le parti sociali, secondo le indicazioni del Presidente della Repubblica che auspicano un “buon dialogo sociale”, che assume un alto senso di responsabilità”.

Il membro del governo ha ribadito ancora una volta la volontà di lavorare “mano nella mano” con le parti sociali per migliorare il sistema sanitario in Gabon, prendendosi cura della popolazione e soprattutto delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari non professionisti. L’affinità ideologica tra lui ei vari sindacati sanitari e il loro senso di responsabilità: “Il nostro comune approccio e ambizione rimane quello di migliorare la situazione attuale dei nostri ospedali, e siamo tutti qui rafforzati dagli indirizzi strategici del capo dello Stato”. annunciato.

Inoltre, il pubblico è stato lieto dell’arrivo di impianti di ossigeno negli ospedali universitari di Libreville e Owendo nei prossimi giorni.

Da parte loro, le parti sociali hanno accolto con favore la volontà delle autorità superiori di migliorare le prestazioni e la governance degli istituti di protezione sociale. Tuttavia, si sono lamentati della gestione di alcuni funzionari dell’ospedale. Desiderando essere proattivi, si sono messi a disposizione del governo per partecipare, se necessario, all’attuazione delle riforme negli organismi di protezione sociale, in particolare il CNAMGS. Consapevoli dei problemi e delle sfide, hanno invitato il Ministro a risolvere gradualmente i vari squilibri negli ospedali sulla base del sistema di priorità.

Al termine dell’incontro, Jay Patrick Obiang Ndong ha annunciato ai partner locali la sua volontà di riformare il sistema delle ricompense sociali e altre indennità nelle strutture sanitarie.