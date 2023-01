Salute: i trattamenti vitaminici sono popolari in inverno

Francia 3

All’inizio del 2023, molti si sentono stanchi. Per affrontare al meglio l’inverno, alcuni ricorrono alle vitamine: magnesio, zinco o vitamina D.

Infreddolito, stanco e stanco su uno sfondo grigio, gennaio fa spesso rima con malanni invernali. Per darsi una piccola spinta, molte persone si rivolgono alle vitamine. “A seconda dell’inverno, mi sento un po’ più stanco e così ho deciso da solo di prendere un multivitaminico per integrare e sentirmi meglio.‘ dice una giovane donna. E così le loro vendite raddoppiano ogni anno a gennaio.



Chiedere consiglio

Le vitamine sono disponibili come desiderato e in tutte le forme. Ma attenzione a non esagerare. L’assunzione di integratori vitaminici richiede consigli “Perché abbiamo sempre una zia o un vicino che ti dirà ‘sto prendendo questo, ti farà bene’, ma ogni droga è di qualcuno”Yorick Berger ricorda il farmacista. Vitamina C, Vitamina D E lo zinco è il protagonista dell’inverno.