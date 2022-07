Salute: DMS Imaging apre il suo nuovo stabilimento a Gard

Inserito il 28 luglio 2022, 13:05

La società di imaging DMS (Diagnostic Medical Systems), specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature per imaging medico, ha aperto il 5 luglio un nuovo stabilimento di produzione a Gallargues-le-Montueux (Gard). Con un investimento di 9 milioni di euro, questo impianto consente al gruppo di raddoppiare la propria capacità produttiva. “Oggi produciamo 200 tavoli telecomandati e 300 densitometri ossei all’anno”, riferisce DMS Imaging. L’edificio è diviso in tre pilastri: amministrativo, commerciale e di design. produzione e servizio post-vendita; Archiviazione, ricezione e trasmissione.

“Avevamo uno stabilimento di 30 anni a Nîmes e a Herault, un sito di ricerca e sviluppo, un sito di stoccaggio a Lunel e uffici amministrativi a Mauguio. Il nostro nuovo stabilimento riunisce tutti i suoi siti e quindi migliora le nostre operazioni ” si identifica eco Imaging DMS.

La fabbrica si estende su oltre 5.500 metri quadrati di edifici e ospita 120 dipendenti. Sono state assunte una decina di persone e ci sono ancora molti lavori da ricoprire nella meccanica, nell’informatica, nei cavi o nell’assemblaggio. La direzione del progetto è stata affidata all’Eiffage Immobilier Occitanie, con Atelier Lafond (Montpellier) come architetto.

DMS Imaging è il vincitore del bando di progetto “AAP Recovery Plan for Industry – Strategic Sectors”, lanciato dal governo, per il suo progetto MC2. Questo progetto consiste nella progettazione e produzione di due soluzioni di imaging medico in Francia: un’unità di radiologia mobile entro la fine del 2023 e un dispositivo chirurgico con arco a C, anch’esso mobile, entro il 2024. L’importo totale dell’investimento è di 4,2 milioni di euro, con sostenere fino a 2,1 milioni di euro da parte dello Stato.

DMS Imaging, una filiale del Gruppo DMS, impiega 120 persone e ha generato un fatturato di 36,2 milioni di euro nel 2021, l’85% del quale è stato esportato. Un quarto del personale è dedicato alla ricerca e sviluppo. Il Gruppo DMS è specializzato in sistemi di imaging per radiologia, densitometria ossea, imaging olografico e podologia.