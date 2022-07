Salute. Canale: Con la mancanza di personale, chi si prende cura degli anziani in estate?

Premi Canale guarda le mie notizie

Operatrice di cura, Graziella si prende cura con amore dei suoi “suoi” destinatari. Ma il tempo che trascorrono con loro è limitato, soprattutto in estate, quando le richieste di aiuto si stanno riversando. (© Jean-Paul Barbier/La Manche Press)

“Hai fatto bene, amore mio, come se fossi una regina!”, la piccola signora costretta a letto nel suo soggiorno, esulta vedendola vassoio per i pasti In mano a Graziella, la sua assistente di vita.

Menù Au : pasta, pesce e pomodori. Le due donne si vedevano ormai da tempo più volte al giorno, una per chiedere aiuto e l’altra per chiedere aiuto. La complicità che li lega è evidente. Tuttavia, il tempo è breve e il ritmo è frenetico.

nei numeri 161.470 persone di età pari o superiore a 60 anni erano nel dipartimento nel 2019. Entro il 2030, calcola l’INSEE, dovrebbero essere 189.530 sui circa 500.000 residenti del canale. Nel 2030, il sostegno alle persone a carico dovrebbe rappresentare più di 10.000 posti di lavoro nel Canale della Manica.

Pianificazione al 100%.

L’applicazione sul telefono dell’agenteca, dove inserisci tutte le informazioni sui suoi beneficiari, ricordalo costantemente. Arrivata alle 12:30, dovrà partire alle 13:15 e visitare un anziano.

Per il suo manager, Thierry Septvant, “pianifica al 100%”. Tuttavia, non lo nasconde, l’estateIl problema è che ci riesci Sostituzione del personale.

“È un passo molto difficile perché non possiamo dire ai beneficiari che non verremo”. Lo ha fatto Recluta cinque nuove persone Chi stanno effettuando le sostituzioni e chi sarà il prossimo Esteso in CDI.

Più ordini quest’estate

in nipote a Cherbourg (Canale), c’è un file un vantaggio subordinare richieste di assistenza domiciliare Quando arriva l’estate.

“Sono anziani che vengono in vacanza nelle loro seconde case”. Responsabile di agenzia

Sfortunatamente, non c’è alcun effetto di “equilibrio inverso” perché suoi clienti abituali Chi vive qui ogni giorno non se ne va vacanze : Non sono né indipendenti né indipendenti.

Nonostante i trenta caregiver nominati dall’agenzia, è difficile “mettere risorse umane Di fronte a questa esigenza”, si rammarica.

Anche se l’arrivo di nuovi caregiver consente di effettuare sostituzioni, ciò non basta e questo fenomeno si sta intensificando quest’anno con invecchiamento popolazione. La domanda è in aumento, mentre c’è ancora Carenza di personale medico in tutto Val di Sayer.

legge sulla vecchiaia

Nonostante Aiuto per l’indipendenza personale (APA) finanziato da Consiglio Provincialequel vantaggio Persone di età superiore ai 60 anni con perdita di indipendenzaValerie Varenne, la terza assistente responsabile di Solidarity e CCAS a Cherbourg-en-Cotentin, lancia l’allarme:

“Sono preoccupato perché il governo ha promesso la legge ‘Età e indipendenza’. Eppure non è successo nulla. »

Secondo lei, l’APA non è sufficiente e se non è supportato a livello nazionale, può essere difficile da mantenere per i dipartimenti. Da tutti i lati, tiriamo la corda.

Ritornata nella cucina del patron dove Grazelia prepara il pasto, confida con grande affetto: “È dura, eh, si vedono delle cose, a volte si ha voglia di piangere. Nonostante la sua viva energia, la sua Il lavoro è stressante, sia fisicamente che mentalmentel’arrivo della festa non aiuta:

“Durante la stagione è difficile, ci troviamo con i nostri beneficiari e con i nostri colleghi”.

Ma il 50enne non si arrende. “Sono pieni di amore, ma devi essere appassionato per fare il lavoro, altrimenti è inutile”.

