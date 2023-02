Salto con l’asta: 6,22 metri, Duplantis batte il proprio record di un centimetro

Sempre al di sopra, spinge sempre più avanti i confini della sua disciplina! svedese Armand Duplantis Ha migliorato il suo record mondiale di salto con l’asta datato luglio 2022 di un centimetro superando una barra a 6,22 metri, sabato durante l’incontro All Star Perche a Clermont-Ferrand.

Il campione olimpico del 2021 e campione del mondo del 2022 detiene il record del mondo dall’8 febbraio 2020, quando ha superato i 6,17 m a Toruń (Polonia) e ha superato il francese Renaud Lavillenie (6,16 m), l’organizzatore di questo meeting.

Da allora ha scalato poco a poco, salendo, volando sempre più in alto. Duplantes, 23 anni, ha migliorato il record del mondo sei volte, ogni volta di un centimetro e tre volte solo nel 2022.

“È incredibile, non so cosa dire (…) Battere questo record mondiale prima di Renaud (Lavillenie), è incredibile. Non sarei saltato così in alto se non fosse stato per RenoNon ha detto.

“mondoIl suo titolo riunisce tutti i principali titoli di salto con l’asta: oltre alla medaglia olimpica, è campione del mondo indoor e outdoor, nonché campione europeo indoor e outdoor.

L’All Star Perch è stata la sua quarta competizione invernale e ogni volta ha superato la leggendaria altezza di sei metri.

Duplantis, nato e cresciuto in Louisiana ma rappresentante della Svezia, paese di sua madre, ha deciso di non partecipare ai Campionati Europei Indoor 2023 che si terranno dal 2 al 5 marzo a Istanbul.