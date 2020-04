Salerno: un centro di ascolto telefonico per situazioni di violenza o disagio

Salerno. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’associazione Violenze Sommerse.

L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, in collaborazione con l’associazione Violenze Sommerse, ha attivato un servizio di ascolto telefonico per chi stesse vivendo situazioni di violenza o disagio legate alla forzata permanenza in casa di questo periodo.

Anche in considerazione delle restrizioni agli spostamenti imposte dalle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, il servizio offre uno spazio di ascolto gratuito a cui si potrà accedere telefonicamente.

Le linee sono attive:



lunedì e venerdì 18.30-20.30 – dott.ssa Ida Amoruso 320 29 81 143



martedì 18.30-20.30, sabato 10.30-12.30 – dott.ssa Raffaella Iannone 349 47 53 194



martedì e giovedì 16.00-18.00 – dott.ssa Melania Rotondo 329 09 27 322