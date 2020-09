Tromba d’aria a Salerno, danni e alberi caduti | VIDEO

Diversi i danni causati dal forte vento

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta in mattinata su Salerno. Diversi i danni causati dal forte

vento, tra i quali la caduta di alcuni alberi. Al momento non si registrano feriti.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è recato nei quartieri interessati, in particolare il rione Torrione. “Teniamo alta l’attenzione – dichiara il primo cittadino – e valuteremo il da farsi. In via preventiva, a causa dell’allerta meteo annunciata, nella serata di ieri, avevamo già chiuso ville e parchi”.