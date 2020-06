Salerno: lavori alla condotta sottomarina, senso unico in via Porto

Il dispositivo di traffico in vigore fino al 31 luglio

Salerno. Fino al 31 luglio in via Porto è stato disposto il transito a senso unico con direzione di marcia periferia-centro ed il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli.

Il dispositivo è stato previsto per consentire l’esecuzione di lavori alla condotta sottomarina che, proveniente da Cetara, si innesterà nell’impianto di depurazione di Salerno e sarà istituito il transito per tratti e secondo l’avanzamento del cantiere.

Al termine di ogni settimana lavorativa, ossia dalle ore 17.00 di ogni venerdì, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione sino alle ore 7.30 del successivo lunedì.

Gli interventi saranno realizzati dalla Provincia di Salerno con finanziamento della Regione Campania.

