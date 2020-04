Salerno: il Comune attiva il portale “Il nido a distanza”

I nidi del Comune di Salerno continuano a distanza la propria attività educativa.

“C’era una volta un drago chiamato Coronavirus”: giochi e laboratori educativi-ricreativi per i piccoli che frequentano le 9 strutture comunali.

Proposte educative e didattiche in un percorso strutturato anche se a distanza ed adottando le nuove tecnologie.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali, per essere vicini alle famiglie salernitane, stante il perdurare della sospensione anche dei servizi educativi per l’infanzia, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid -19.

Dal sito istituzionale del Comune di Salerno sarà possibile accedere alla pagina web dedicata al “nido a distanza”cliccando sul link https://nidoadistanza.comune.salerno.it/

Varie sezioni guideranno genitori e bimbi con audio, video messaggi dedicati e telefonate, per ricreare a casa le attività di routine che scandiscono la giornata al nido.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Per informanzioni è disponibile il numero 349.5150223.

In remoto, le educatrici del Nido si incontreranno con i loro piccolini per l’accoglienza mattutina, la canzoncina della settimana, le filastrocche per l’igiene personale o quelle che annunciano il momento del pranzo, per supportare i genitori al momento del pasto o nei giochi del pomeriggio.