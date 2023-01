Sale la tensione tra Trossard e De Zerbi: il Red Devil è escluso dall’allenamento con il Brighton

Nelle foto dell’allenamento di giovedì non c’è traccia dell’ex Jenquis. Le ipotesi possibili sono due: o era assente per un lieve infortunio al polpaccio. O il suo allenatore lo tiene lontano a causa dei desideri che colpiscono il suo giocatore. Per le spese postali non ci sono dubbi. “Fonti interne hanno indicato che la mancata partecipazione di Trossard agli allenamenti è stata la ragione di questa assenza. De Zerby è molto preoccupato per la posizione dell’attaccante”.Mezzi spiega. Informazioni non confermate dal club.

Una cosa è certa: Leandro Trossard è più che in dubbio nella sfida di sabato contro il Liverpool. Brutte notizie per Di Zerbi: il 28enne belga ha segnato una tripletta contro i Reds all’andata. Era anche la sua prima partita come allenatore dei Seagulls.

Non è la prima volta che l’allenatore espelle un suo giocatore. Trossard era già assente dalla partita di coppa contro il Middlesbrough ed era in panchina contro l’Everton all’inizio di gennaio. “ne voglio di più”l’italiano ha cominciato a spiegare questa emarginazione. “Può lavorare di più e può correre di più in campo. Secondo me voglio giocatori che diano il 100% in ogni allenamento e in ogni partita. Senza queste caratteristiche non può giocare con me”.

Tanto più che senza l’attaccante, Kaoru Mitoma ha brillato, segnando 3 gol nelle ultime 5 partite di Premier League. All’improvviso, i capitani si chiedono se il Lovaney sia davvero necessario per il club.

Quale futuro per Trossard?

I media inglesi mandano l’attaccante ovunque da diverse finestre di mercato. Ultimamente, sembra che il Tottenham stia tenendo la corda. Anche se siamo ancora a chilometri di distanza dal trasferimento. Tanto più che il Brighton spera in un bello spettacolo per un giocatore che ha segnato 7 gol e fornito 3 assist in 16 partite di Premier League.

Gli altri due colossi della Premier League sembrano avere altri piani. L’avventura di Graham Potter al Chelsea sta già iniziando a inciampare. L’Arsenal fa offerte per Mykhaylo Mudryk, mentre si dice che il Newcastle miri a un profilo più giovane.

Una cosa è certa: che sia in panchina o in tribuna, questo atteggiamento non aiuta Leandro Trossard.