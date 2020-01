A Napoli e in Campania parte la stagione dei saldi invernali 2020.

Il tradizionale appuntamento con i saldi invernali in Campania si rinnova nella prima settimana di Gennaio 2020.

In particolare gli sconti partiranno da sabato 4 gennaio, due giorni prima dell’Epifania in modo che per l’ultima festività – si spera – si potranno fare degli acquisti a prezzi davvero ottimi e dureranno fino al 3 Marzo 2020.