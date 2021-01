Saldi in Campania, Confesercenti: “Si parte l’11 gennaio”

Si attende l’ufficialità del Decreto Dirigenziale della Regione Campania

La Confesercenti Campania ha reso noto, attraverso un comunicato, che i Saldi invernali in Campania avranno inizio lunedì 11 Gennaio 2021 ed avranno la durata di 60 giorni, come auspicato nei giorni scorsi dalla stessa associazione.

“Finalmente una data certa – commenta il Presidente di Confesercenti Cava, Aldo Trezza – con la speranza che sia di buon augurio per i commercianti, malgrado i pochi giorni a cavallo tra zona gialla e zona gialla ‘rafforzata’. Ma non saranno i saldi a salvarci da un anno nero. La situazione è difficile e tuttavia vogliamo credere che potranno essere una boccata d’ossigeno, soprattutto in vista delle nuove scadenze esattoriali che ci attendono”.

“I Comuni – continua Trezza – possono fare poco per sostenere i commercianti e le piccole e medie imprese, tra le categorie più colpite in ambito economico da questa pandemia. Serve un’azione incisiva dal Governo”.

