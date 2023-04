Saint-Just Saint-Rambert. Gli operatori sanitari decidono di agire per gli altri

Il nostro obiettivo è anche quello di partecipare alle azioni di sanità pubblica

Cedric Sochi, Infermiere Delegato per la Sanità Pubblica e Coordinatore dell’Associazione spiega: “Il nostro ruolo è aumentare il coordinamento tra le autorità sanitarie e i pazienti, migliorare l’offerta di assistenza locale, fornire un’assistenza di qualità, attraverso lo scambio di conoscenze, al fine di lavorare insieme ed essere il più vicino possibile alle persone per garantire la prevenzione.” E il trattamento Il nostro obiettivo è anche quello di partecipare ad azioni di sanità pubblica. »

Continua: “Durante la Settimana dell’Autismo, vogliamo sensibilizzare il grande pubblico su questo argomento ancora tabù e una disabilità temuta. In collaborazione con due associazioni della Loira: EURECAH (European Regional Education for Children Citizens with Disabilities) e Eyes of the Heart L’associazione creata da Stéphane Porte, sta organizzando Giovedì 6 aprile The Family Cinema House terrà un dibattito cinematografico con il film My Child.

Il dibattito, che è stato posto sotto gli auspici di Jean-François Chaucy (Sull’origine della legge che garantisce il sostegno interdisciplinare alle persone con autismo, riconoscendo l’autismo come disabilità), sarà moderato da un neuropsichiatra e da Stéphane Porte, padre di una figlia con autismo.

Cinema per famiglie: 89 Bd Jean Jaurès, Ciné pole Quartier Saint-Just. Giovedì 6 aprile nell’ambito della tariffa solidale del giovedì: 6,10€