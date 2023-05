Saint-Caudens. Giole Celerino, il nostro italiano…

Giole Celerino è un personaggio, l’immagine perfetta di un italiano. Il chiacchiericcio è pieno di accenti ben articolati, battute, franchezza e talento. Brilla perché è nato in cenere? Il ragazzo, appassionato di rugby sin da piccolo, è diventato maggiorenne a 29 anni. Il giocatore, il secondo vogatore, detiene il record di selezione nella squadra nazionale con 1,88 m per 100 kg e ha giocato tre volte negli ultimi tre Mondiali. Un evento così bello e amorevole. Il ragazzo è stato reclutato dai capi delle corse due anni fa per entrare a far parte del team Bears. Le sue qualità di giocatore danno sempre piena soddisfazione. Bravo ragazzo, intransigente in campo e negli spogliatoi, divenne rapidamente il fulcro riconosciuto dello scacchiere del Saint-Coutinois, non uno sciocco ma una torre, un orso importato dall’Italia. A inizio stagione, quando un brutto infortunio al collo lo ha costretto a rinunciare alla carriera, Giole è stato un po’ una delusione. La sua determinazione e tenacia lo catturarono.

Se perde un momento per i suoi partner, eccolo di nuovo oggi audace, acuto, ancora divertente e particolarmente efficace sul pavimento. Da allora Cummings è diventata la sua seconda casa. Giole sta bene con se stesso, sta bene con la sua nuova città, la sua nuova vita, il suo club. È ammirato ovunque. “Sto bene, spiega. Sono contento. Oltre al mio ruolo di giocatore, il club di Saint-Gaudens ora si offre di finanziarmi per allenarmi come accademico. Molte responsabilità, sono molto concentrato. , lavorare come parte del Team 1 o lavorare insieme in allenamento, mi motiva molto. . Il presidente Jean-Claude Estrombs è molto impegnato e crede in me. Oggi, quando non sono docente di sport all’Università di Torino, accetto il mio ruolo come allenatore alla Racing Rugby School, insieme agli insegnanti, fornendo un’introduzione al rugby, e se questa innovazione stimolerà le carriere e le iscrizioni alla nostra Rugby School.

Il ragazzo merita davvero di essere conosciuto.