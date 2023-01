Sabine Marcelis immagina una collezione molto attraente per IKEA

La serie VARMBLIXT è completata da tavolini da caffè e una serie da cocktail le sue riflessioni di Sabine Marcelis “momenti di meraviglia” Tappeti colorati arancia Che ricorda la luce soffusa prodotta dagli apparecchi della gamma.

Sabine Marsili. Modificato da DALIM SOFTWARE

Intervista a Sabine Marsilis

anno Domini : Come collaborare con Ikea sei nato

Sabine Marsili : Qualche anno fa, Henrik Most (Art Director di IKEA) mi ha invitato a partecipare agli eventi IKEA Art, lanciati nel 2021, e per questo ho creato una lampada rotonda. Poi mi ha chiesto se potevo creare un gruppo più ampio incentrato sulla luce. Ho l’opportunità di lavorare con materiali nobili ed esclusivi, quindi è stata una vera sfida. Ma soprattutto l’ho vissuta come un’opportunità per mettere il mio modo di lavorare al servizio di prodotti fruibili da un pubblico molto più vasto.

Come designer, come vedi IKEA?

Per me, IKEA è prima di tutto l’essenziale. per me piatti Completamente equipaggiato con esso, e poi l’ho personalizzato a modo mio. La cosa interessante di VARMBLIXT è che non sono solo elementi di base, sono anche oggetti decorativi. Inoltre, questa collezione è costruita in uno stile senza tempo, non guidato dalle tendenze, ma piuttosto da uno stile di design essenziale e semplice. I pezzi sono molto personali, ma anche abbastanza anonimi da adattarsi a diversi interni e attirare diversi tipi di clienti. Fuori dai riflettori, ho creato abbastanza pezzi scultorei per rimanere interessanti, anche quando è acceso lampade spegne.

Cosa ti è piaciuto particolarmente del lavorare con IKEA?