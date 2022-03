Rygelon pas dispo sur WoW, quand sort le boss du raid du Sépulcre des Fondateurs ? – Breakflip

Il raid du Sépulcre des Fondateurs est désormais sorti sur WoW Shadowlands, cependant Rygelon n’est pas encore accessibile. Retrouvez ici sa date de sortie.

Bien que le raid du Sépulcre des Fondateurs soit désormais disponibile sur Mondo di Warcraft, tous les boss ne le sont pas encore. C’est le cas de Rygelon, l’un des 3 dernier boss du raid. Blizzard e non sono stati annunciati per una data di sortita.

Rygelon sera disponibile il 9 marzo 2022 dans le raid du Sépulcre des Fondateurs en mode Normal, Heroïque et Mythique sur WoW Shadowlands.

Quand sort Rygelon dans le Sépulcre des Fondateurs sur WoW Shadowlands ?

À l’instar des Seigneurs de l’effroi et du Geôlier, Rygelon sera disponibile le 9 mars dans le raid du Sepulcre des Fondateur sur WoW Shadowlands. Dès a sortie le boss sera ainsi disponibile in modalità Normale, Eroica e Mitica come l’annoncé Blizzard sur le site officiel du jeu (fonte).

Rygelon è l’un des 3 derniers boss du Sépulcre des Fondateurs sur WoW Shadowlands

Actuellement les joueurs ne peuvent donc progresser que jusqu’à Anduin Wrynn, le huitième boss du Sépulcre des Fondateurs. Les 3 derniers boss du raid seront donc débloqués la semaine prochaine. Il 9 marzo è la data della sorte du mode Mythique e non c’è il debutto del progresso per il primo livello mondiale de ce nouveau tier di World of Warcraft.

