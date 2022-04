Ryanair conferma l’annulation de plusieurs vols ce week-end a Zaventem e Charleroi

En raison des action syndicales menées ces 22, 23 et 24 avril, Ryanair a confirmé mercredi soir dans un comunicato l’annulation d’un certo nombre de vols ce week-end alla partenza e alla destinazione degli aeroporti di Charleroi et de Zaventem.

« Malgré les sforzi continui di Ryanair per il négocier avec le syndicat belge du personale de cabine, la CNE, ils ont décidé d’abandonner les négociations et de procéder à une action de grève inutile et unilatéraleporte de aux aem -end. La CNE prétend vouloir “donner une leçon” à Ryanair, mais malheureusement, ce sont les clients de Ryanair qui sont touchés par ces grèves inutilis”, un fatto che savoir la compagnie aeree sur son site internet.

«Tous les clients concernés seront avertis par courriel et informés des options qui s’offrent à eux, telles que le changement de vol ou le remboursement», ajouté la compagnie aérienne qui a également précisé que plus dev 50% des volês .

Cette grève de trois jours des membri del personale di cabina di Ryanair travaillant aux aeroports de Zaventem et de Charleroi avait été annoncée vendridi dernier par les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d’une nouvelle convention collettiva sur les salaires et les primes du staff de cabine qui n’ont pas encore abouti à un accord. Une dernière provvisorio di mediazione tra i rappresentanti del personale e la direzione delle compagnie irlandesi in bas coûts organisée vendridi dernier n’avait pas permis d’aboutir aux solutions espérées.

Le transporteur emploie environ 650 personnes en Belgique mais n’y dispose pas d’un département RH, avait dénoncé la CNE la semaine dernière. «Ryanair reconnaît qu’elle est soumise à la législation belge mais rifiuta di investire dans une politique du personale. Les fiches de salaire sont erronées, les salaires ne sont pas payés correctement, les documents sociaux ne sont pas en ordre, etc. Cela crée une source permanente de problèmes pour le person en Belgique,” ​​avait dénoncé Didier Lebbe, secrétaire permanente du syndicat chrétien.