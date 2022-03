Ryanair annule des vols vers le Maroc

La low cost irlandese sospesa ses vols vers Agadir et Oujda au Maroc (Fès et Marrakech ne sont pas affettiées) au départ de l’aéroport de Lisbonne-Humberto Delgado, rapporte Giornale aereo. Sur 7 monocouloirs Boeing, la base de la compagnie à Lisbonne n’accueillera que 4. Ryanair a égallement décidé de suspendre les liaisons prévues vers Perpignan et Poitiers en France su un totale di 6 rotte (Poitiers avait été annoncé janvidé), destinazioni in Spagna (Alicante, Lanzarote, Madrid, Saragosse e Ténérife Sud), trois en Italie (Alghero, Bari et Palerme), deux en Grande-Bretagne (Birmingham et Bournemouth), deux en Allemagne (Karlsruhe/Baden-Baden) et Me , ainsi que gli aeroporti di Billund, Cracovie e Malte.

Ryanair assicura que tous les passagers concernés par ces annulations recevront des notifications par e-mail “d’ici la fin de cette semaine, avec la possibilité de remboursements ou de vols alternatifs vers/depuis Lisbonne pour l’été 2022”. Michael O’Leary, CEO di Ryanair Holdings dit “regretter ce désagrément inutile pour tous les passagers sur ces vols annulés, et la perte de 19 lines en raison du blocage des créneaux inutilisés par TAP à l’été 2002, a Lisbonne. Ce blocage anticoncurrentiel des créneaux entrave la croissance et ritardare la reprise du trafic, du Tourisme et de l’emploi à Lisbonne » « Nos derniers sforzi per chiedere l’aiuto al premier ministro António Costa ont donné lieu à un total de 0 réponse », at-il ajouté.

La compagnie ne compte pass baisser les bras. Elle dit être “déterminée” pour que les 3 avions et les 19 rotte “reviendront à Lisbonne en October 2022”, car elle dispose de “suffisamment de créneaux en hiver” pour ces vols.