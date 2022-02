Russia-Ucraina: une lueur d’espoir pour una sortie diplomatique de la crisi

La Francia, la Russia e l’Ucraina veulent aboutir à un cessez-le-feu. C’est ce qui ressort de discussioni téléphoniques menées par Emmanuel Macron. Durant-end, les ce week de cessez-le-feu ont pourtant continué dans il Donbass, à l’est de l’Ucraina.

Giornalista al servizio Monde

Par Pauline Hofmann



Pubblico il 20/02/2022 alle 18:27 Tempi di lezione: 5 min



emmanuel Macron mène la danse en ce dimanche. Il presidente francese è al centro del suo lavoro diplomatico per il paese in crisi Russie-Ucraina. Il s’est entretenu au téléphone, très longuement, avec ses homologues russes et ukrainiens. Et veut continue les discussioni dans la foulée, con il cancelliere allemand Olaf Scholz e il presidente americano Joe Biden, con l’italiano Mario Draghi e il britannico Boris Johnson. C’est que Vladimir Poutine comme Volodymyr Zelensky ont dit vouloir arriver à un cessez-le-feu.



