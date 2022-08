Russia: La misteriosa malattia di Anatoly Chubais, l’uomo che i russi amano odiare

Chi è Anatoly Chubais? Questo ex funzionario russo ha rassegnato le dimissioni dalla sua posizione di consigliere di Vladimir Putin a marzo. Aveva dichiarato la sua opposizione alla guerra in Ucraina. Da allora ha lasciato la Russia ed è in ItaliaÈ stato ricoverato in ospedale per una malattia rara una settimana fa. Si è parlato di avvelenamento. Domenica, Anatoly Chubais è riuscito a lasciare l’ospedale per prendere la direzione della Germania per continuare le cure.

L’uomo che indossa il cappello della privatizzazione

Anatoly Chubais è un must da 30 anni in Russia e la sua recente separazione da Vladimir Putin è stata una sorpresa. Un successivo capo architetto della privatizzazione post-comunista, reggente del Cremlino quando Boris Eltsin, riformatore liberale, gran presidente e oligarca, e infine consigliere di Vladimir Putin, questo economista, figlio di un soldato di 67 anni, non è mai stato lontano dal potere, tra minacce di disgrazia e di omicidio.

Per il russo medio, Anatoly Chubais rimane la persona più odiata del Paese per la sua attività negli anni ’90, già artefice della privatizzazione iniziata nel 1991 alla fine dell’Unione Sovietica.

“È sempre colpa di Chubais!“

Questo programma, il più grande al mondo, è una terapia d’urto che vende istituzioni statali a beneficio degli ex membri della nomenklatura. Ciò permise l’arricchimento dell’oligarchia e provocò l’impoverimento della popolazione che tuttora sopravvive. Inutile dire che i comunisti lo odiavano.

“È colpa di Chubais!“, è sempre ripresa la frase fatta da Boris Eltsin. Ma all’inizio i due personaggi lavorano insieme.

Eltsin si circonda di giovani economisti liberali come Igor Gaidar e Anatoly Chubais che hanno sostenuto la perestrojka. Il primo è il ministro delle Finanze e l’altro è per le privatizzazioni. Chubais sa tutto di lei: viene da San Pietroburgo, dove ha studiato e, soprattutto, stabilito una zona economica franca. Nella squadra del sindaco Anatoly Sobchak ha incontrato Vladimir Putin.

Ma nel 1995 i comunisti vinsero le elezioni legislative e dovette saltare la miccia. Sarà Anatoly Chubais: non è molto popolare, è tutta colpa sua, dirà Boris Eltsin… Lavora, ma Chubais non scompare dalla scena. Guardando i sondaggi dell’anno successivo, dovremmo ricordare di aver salvato Eltsin.

Ritorno alla grazia

Nel 1996, Chubais ha guidato la campagna presidenziale di Eltsin ed è stato rieletto. La sua ricompensa: divenne capo dell’amministrazione del presidente, una posizione che lo rese reggente a soli 41 anni quando Eltsin nel 1997-1999 era gravemente malato.