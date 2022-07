Russia e Ucraina firmano un patto per l’esportazione di grano

Venerdì pomeriggio in Turchia, Russia e Ucraina firmeranno l’accordo sul grano.

Dott







coppia AFP

Pubblicato il 21/07/2022 alle 21:44 Tempo di lettura: 2 minuti



IlLa presidenza turca ha annunciato giovedì sera che Russia e Ucraina firmeranno un accordo sulle esportazioni di grano a Istanbul venerdì pomeriggio.







La presidenza ha aggiunto che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, insieme a rappresentanti di Russia e Ucraina, parteciperanno alla cerimonia della firma.







Accordo salutato dagli Stati Uniti

D’altra parte, giovedì gli Stati Uniti hanno accolto favorevolmente l’accordo e hanno esortato Mosca ad attuarlo, secondo un portavoce del Dipartimento di Stato.

“Accogliamo con favore l’annuncio di questo accordo in linea di principio, ma ciò che ci interessa ora è ritenere la Russia responsabile dell’attuazione di questo accordo e consentire al grano ucraino di raggiungere i mercati mondiali”, ha affermato Ned Price. “Non avremmo dovuto trovarci in questa situazione in primo luogo. È stata una decisione deliberata della Russia di usare il cibo come arma. “Ned Price ha particolarmente elogiato gli sforzi diplomatici del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e della Turchia, che sono stati in contrasto con gli Stati Uniti negli ultimi anni sulla questione della Siria e dell’acquisto di armi alla Russia.







I prezzi dei generi alimentari sono aumentati in tutto il mondo, colpendo in particolare i paesi più poveri, dall’invasione russa dell’Ucraina, uno dei principali esportatori di grano. L’accordo, che è stato negoziato per più di due mesi, mira a prelevare circa 20 milioni di tonnellate di grano accumulate nei silos ucraini attraverso il Mar Nero, principalmente a Odessa (sud) e facilitare le sue esportazioni di grano e fertilizzanti verso la Russia.