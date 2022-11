Rugby. L’italiana Ange Capuozzo ha vinto il titolo di Esposizione dell’anno. gioco

L’italiano Ange Capuozzo (23, 7 presenze) ha vinto il titolo di rivelazione maschile ai World Rugby Awards 2022 questa domenica. Da parte sua, Henry Arundel (Inghilterra), Mack Hansen (Irlanda) e Dan Sheehan (Irlanda) sono stati nominati in questa categoria.

Il giovane terzino, che ha esordito a Grenoble in Pro D2, è stato una delle rivelazioni degli ultimi 6 nazioni. Contro il Galles è stato autore di un exploit personale. Con gli italiani in svantaggio per 21-15 a Cardiff a solo 1,3 minuti dalla fine, Ange Capuzzo è partito da centrocampo, ha scavalcato la difesa gallese e ha battuto tre difensori. Dopo uno sfondamento dai 50 metri serve a Edoardo Padovani, autore della meta vincente, trasformata dal piede di Paolo Corbisi (21-22). La Squadra Azzurra ha poi firmato la sua prima vittoria nella competizione dal 2015 e una prima vittoria prestigiosa.

E non possiamo fare a meno di vedere la magia di Ange Capuzzo e Edo Padovani??#Guinness Sei Nazioni | @Federugby pic.twitter.com/ns0y8nTFG9 — Guinness Sei Nazioni (IT) (@SeiNazioniRugby) 20 marzo 2022

Leggi di più. Top 14. Quattro cose da sapere sul nuovo fuoco fatuo di State Toulouse, Ange Capuzzo

Velocità e agganci, il suo marchio di fabbrica

Ange Capuzzo, arrivato sulle rive della Garonna nel 2022, ha deliziato i tifosi dello Stade Toulouse. Il primo test in solitaria è stato contro il Racing 92 (37-10) a fine settembre.

Prima prova con i colori del Tolosa @CapuozzoAnge Dopo una buona intercettazione! ?? Già un beniamino di Ernest-Wallen? ??# STR92 pic.twitter.com/th7YMR3qXT — Canal+ Rugby (@CanalplusRugby) 24 settembre 2022

Sabato, nella partita di prova contro il Sudafrica, ha mostrato ancora una volta il suo ritmo e il suo supporto e ha segnato un’altra brillante meta.

Una settimana fa il XV italiano ha battuto per la prima volta nella sua storia l’Australia (28-27). Ogni volta, Ange Capuozzo era sull’erba.

Stanno lasciando un segno nel 2022?? Congratulazioni alla Nuova Zelanda @RubyTui e d’Italia @Capuozzoange – I tuoi giocatori rivoluzionari di 15 anni in collaborazione con Tudor#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/CZMTepWZgr — Mondo Rugby (@ MondoRugby) 20 novembre 2022

Tra le donne, la neozelandese Ruby Thuy (30), campionessa del mondo a novembre, ha vinto il titolo.