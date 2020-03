Ruec di Nocera Inferiore, il consigliere comunale Raffaele Lupi avanza dubbi relativamente ai costi delle verifiche statiche, imposte dall’articolo 74.

Costi non accessibili per proprietari e tecnici per le verifiche statiche imposte dal novellato articolo 74 del Ruec di Nocera Inferiore.

Il consigliere comunale Raffaele Lupi pone l’accento sull’aggiornamento del Regolamento Urbanistico, in sede di Commissione Urbanistica comunale. L’articolo 74 recita quanto segue: “Tutti i fabbricati esistenti ultimati da più di 50 anni – o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo – non in possesso di certificato di collaudo e per i quali il proprietario o gli aventi titolo richiedano un intervento edilizio almeno di straordinaria manutenzione, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione”.

Secondo Lupi, «una verifica statica costa più di qualche migliaio d’euro e gli stessi tecnici avrebbero difficoltà nell’operare, anche per una semplice manutenzione straordinaria. Addirittura il co. 15, incredibile ma vero, impone ai notai di “allegare tali certificazioni all’atto di vendita”».

Il consigliere ha comunque tenuto a sottolineare e apprezzare la preoccupazione dell’Amministrazione per la sicurezza dei cittadini attraverso le verifiche statiche. Tuttavia, ha puntualizzato, «con tale norma i proprietari, i tecnici, gli operatori economici e lo stesso mercato immobiliare sarebbero investiti da non poche criticità».

In conclusione del suo appunto, Raffaele Lupi ha suggerito il coinvolgimento degli ordini professionali di ingegneri e architetti sulla questione. Magari con la partecipazione dei presidenti alla prossima riunione della Commissione Urbanistica.