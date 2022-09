Una bomba della seconda guerra mondiale è stata scoperta durante i lavori di ampliamento della stazione di Lussemburgo, portando a evacuazioni preventive. Verso le 14:50 il lavoro sulla disintossicazione era terminato.

La CFL e la polizia granducale confermano che una bomba della seconda guerra mondiale è stata scoperta mercoledì poco prima delle 11 durante i lavori di ampliamento della stazione di Lussemburgo. Questa scoperta ha portato a evacuazioni preventive in diversi edifici vicini.

Secondo la compagnia ferroviaria, la bomba è stata piazzata vicino al ponte Buchler, che è stato chiuso al traffico. Intorno alle 14:30 ho informato la polizia che stava riaprendo. Pochi minuti dopo, ho anche mostrato che il processo di disinnescare l’apertura era completo.

Intorno alle 15, il CFL ha riferito che “D’ora in poi, il personale CFL si sta spostando in vari edifici operativi (necessari per il funzionamento dei treni e delle infrastrutture) che hanno dovuto essere evacuati a causa del perimetro di sicurezza che era stato posto in essere. La graduale ripresa dei treni sarà annunciata alle 18:00.I clienti CFL sono invitati a consultare il sito www.cfl.lu Oppure l’app mobile CFL per maggiori dettagli su eventuali modifiche e aggiornamenti del traffico.

Già lo scorso febbraio un’operazione simile è stata effettuata nei pressi della stazione successiva Scoperta di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale Pesa circa 250 chilogrammi.