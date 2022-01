RTL 5minuti – Travailler au Luxembourg, vivre à l’étranger : Est-ce encore rentable d’être frontalier?

Si l’on ne confrontare que les salaires, c’est toujours un bon plan de travailler au Luxembourg. Mais le constat est de plus en plus à sfumar. Spiegazioni.

À première vue, le Granducato resta un Eldorado si l’on confronta le niveau de vie et les salaires avec ses trois pays voisins. Regulièrement en tête du classement des pays les plus riches au mondele Luxembourg fait encore rêver.

Le pays affiche le saleire annuel brut moyen le plus élevé de l’Union européenne selon le Statec, l’Institut de statistiques du Grand-Duché. Et le Luxembourg a, de loin, il salario minimo le plus élevé d’Europa.

D’après les derniers chiffres du Statec, oltre a 217.000 persone viennet tous les jours de la Grande Région pour travailler au Luxembourg. Alors qu’ils n’étaient que 53.000 en 1995. Si leur nombre a été multiple par quatre en un quart de siècle, il ya sans doute de bonnes raisons.

Sul fatto le point sur les avantages et les inconvénients du travail frontalier.

IMPIEGO E SALARIO

Le salaire annuel brut moyen du Grand-Duché est le plus élevé de l’Union européenne. Il prezzo è di 64.932 €. Per confronto, in Francia il n’est que de € 37.956, in Allemagne il plafonne a 44.933 € e in Belgio la rémunération brute moyenne s’élève a 46.140 € d’après les dernières statistiques d’Eurostat.

Au Luxembourg il existe deux salaires Minimums. L’un de 2.257 € brut pour un salarié non qualificato. Et un autre qui grimpe a 2.708 € pour un travailleur qualifié. Un titolo di confronto, le Smic en France est de 1.589€ brut pour un contrat de 35 heures. En belgique la salaire minimo è di 1625€ et en Allemagne di 1585€ d’après les chiffres d’Eurostat.

Mais attention, au Luxembourg, la durée légale du travail est de 40 heures par semaine, alors qu’en France elle n’est que de 35 heures. Pour pouvoir comparer correctement les salaires, il faudrait donc ajouter 5 heures supplémentaires par semaine.

De plus, les écarts de salaires entre le Luxembourg et ses pays voisins ne sont pas les mêmes dans toutes les branchs d’activité. Il ya des secteurs ou la différence est infime, et même certes comme l’hôtellerie restauro o la costruzione où les salaires sont plus élevés en belgique qu’au Luxembourg, comme le montre cette studio dello stato (pagina 3).

PRESTAZIONI FAMIGLIARI

En plus du salaire, un autre point est financièrement avantageux pour les frontaliers, s’ils ont des enfants: les prestations familiales qui sont très généreuses au Grand-Duché. I genitori ont droit à une allocation familiale de 271€ par mois et par enfant. Avec une majoration de 20€ pour un enfant de 6 à 11 ans, et de 51€ pour un enfant de 12 ans et plus.

Sans oublier les bourses d’études si vos enfants font des études supérieures. Là bis, elles peuvent être très généreuses.

L’aide financière si compone di una borsa di base non le montante per l’anno accademico 2020/2021 è fissata a 2.100 €. d’une bourse de mobilité, fixée à 2.572€ se vos enfants étudient hors de leur pays de résidence, d’une bourse sur critères sociaux qui peut atteindre 3.990€ et d’une bourse familiale de audiantz 524€ en auxiliaries par plus véants .

TRASPORTI

Ce n’est un secret pour personne, la mobilité est un véritable enfer au Luxembourg. Qu’ils utilisent la voiture, le train ou le bus, le trajet des frontaliers se compte souvent en heures tous les jours.

Quelqu’un qui vient quotidiennement de Metz pour travailler au Kirchberg par exemple passera souvent trois, voire quatre heures pour un aller/retour dans les transports en commun. Sans oublier les retards, les annulations de trains, les grèves et les autres tracasseries.

Si le frontalier fait la navette en voiture aux heures de pointe, c’est au minimal deux heures, parfois même trois à quatre heures passées dans les boucheons Quotazione. Il faut égallement prendre en compte l’usure prématuré du véhicule, avec les nombreux kilomètres effectués pour venire travailler. Entre le prix d’achat du véhicule, le carburant, et l’entretien d’une voiture (pneus, révisions…) de nombreux frontaliers dépensent plus de 500€ chaque mois. Parfois même beaucoup plus.

IMPÔTS

Les impôts, c’est l’autre sujet qui fâche les frontaliers en ce momento. Et in particolare le francesi. Avec les récentes réformes du calcul de l’impôt au Luxembourg en 2018, puis en France en 2021, les frontaliers ont la désagréable impression d’être tondus deux fois.

Le frontalier qui travaille au Luxembourg et habite en France est obligé d’établir une déclaration fiscale annuelle dans les deux pays. Il doit déclarer l’ensemble des revenus perçus (au Luxembourg et le cas échéant en France), ainsi que ceux de son conjoint, s’il est marié ou pacsé.

Les salaires perçus au Luxembourg ne sont pas imposables en France, il est cependant nécessaire de les déclarer. Le fisc français vanno aggiunte alle entrate lussemburghesi e alle entrate français du foyer fiscale, afin de déterminer le revenu global du foyer e calcolano l’imposition du foyer fiscal français. Et c’est là que le bât blesse.

Depuis 2021, la France ne tient plus compte des impôts payés au Luxembourg. Idem pour le Grand-Duché qui ne tient pas compte des imports payés en France. D’où l’impressione de subir une doppia imposizione déguisée.

Risultato: des millenniers de frontaliers français ont vu leurs impôts grimper en flèche en 2021. Devant le tollé provoqué à quelques mois des élections, le gouvernement français a préféré rétropédaler. Bercy un annonce avoir trova una soluzione pour ne plus léser les frontaliers: Les foyers concernés pourront “exceptionnellement solliciter, pour l’imposition de leurs revenus 2020 et 2021, l’application des stipulations de l’ancienne convention fiscale”.

Mais la solution n’est que temporaire, si les deux pays ne changent pas la convention actuelle, le problème se reposera à l’identique pour les revenus de l’année 2022.



La situazione est un peu plus simple pour les frontaliers belges. Le revenu imposable belge est imposé de manière individuelle et ce, sans majoration due au revenu luxembourgeois du conjoint.

LOGMENTO

Le principali avantage des frontaliers, en dehors du salaire, c’est de pouvoir se loger moins cher. Dans les trois pays voisins, le prix du mètre carré est bien inférieur à ce qui se pratique au Luxembourg. Mais la bis, le Grand-Duché pneumatico les prix vers le haut. Plus on se rapproche de la frontière luxembourgeoise et plus les prix augmentent.

Le phénomène est assez particulier, mais le pôle d’attraction n’est pas la capitale de Lorraine, Metz, mais bien le Luxembourg. À Metz, un bien immobilier se négocie en moyenne a 2.570€ du mètre carré. À Hettange-Grande, pourtant une petite commune de près de 8.000 abitanti, mais située à cinq kilomètres du Grand-Duché, le prix moyen du m2 passe à 2620€. Et si l’on s’approche encore plus du Luxembourg, à Zoufftgen, le prix moyen grimpe a 2.990€ du mètre carré.

Les prix de l’immobilier, malgré tout moins élevés côté français, attirent aussi des Luxembourgeois qui viennent s’installer de l’autre côté de la frontière, contribuant à faire grimper les prix.

BIEN-ÊTRE

Enfin, sur la qualité de vie des frontaliers, ces derniers sont souvent pris pour dei privilegi dei due costi della frontiera. Un sondaggio reale per l’ASTI en 2020 révèle qu’ils ne vivent pas toujours bien ce statut de “privilégiés”.

I residenti leur faisant comprendre qu’il devraient se considerer heureux de pouvoir travailler au Luxembourg, compte tenu du niveau des salaries et des prestations socialis fournies. Et leurs concitoyens leur reprochent leur niveau de vie bien supérieur, ce qui fait grimper les prix – de l’immobilier en particulier – et provoque une form de jalousie.

Mais malgré les journées à rallonge et les longues heures passées chaque jour dans les embouteillages, les frontaliers sont attachés au Luxembourg. Et le Luxembourg a besoin d’eux pour faire tourner son économie. C’est donc un mariage de raison avec des zestes d’amour.

Malgré tout, somes ont fini par jeter l’éponge, comme dans ces témoignages recueillis par l’AFP. Sylvie Dumotier, ancienne frontalière, a fini par s’installer au Luxembourg et Antoine Oberlaender lui est retourné travailler in Francia, assumant une vraie perte de saleire mais gagnant en qualité de vie.

Julien Dauer, direttore dell’associazione Frontaliers Grand Est, prévient “Attention à votre équilibre vie professionnelle/vie privée si vous travaillez au Grand-Duché. En comptant les 40h par semaine plus le temps passé dans les transports, vous faites souvent des journées de 10 à 12 heures.” Avant de concludere: “On peut vraiment dire que le salaire des frontaliers est amplement mérité.“

Retrouvez plus d’infos pratiques dans notre nouvelle rubrique “Espace Frontaliers”