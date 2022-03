RTL 5minuti – Explosion du prix du diesel: “La folie station” dans les-service du Luxembourg

Les automobilistes se sont rués vers les station-service du pays après l’annonce de l’augmentation record du prix du diesel à minuit.

“C’était la folie“, vendredi dans les station-service luxembourgeoises nous racontent plusieurs lecteurs. Il nous décrivent des “file interni“qui”débordaient sulle rotteUna situazione qui a pu être observée aux station situées aux frontières mais pas seulement.

Une lectrice nous confirme que la situation était “tout aussi folle” à Junglinster, dans le centre-est du pays vendredi soir.”La file qui s’est formée a fini sur la route de Luxembourg” explique-t-elle. Une route connue pour ses radars mais aussi pour être particulièrement accidentogène.

Samedi matin, un résident de la commune de Niederanven a partage une vidéo qui confirmait que la situation était simileire à la station-service de Senningerberg.

La scena, filmée à l’aide uno smartphone, montre des automobilistes qui essaient de force le passage pour accéder aux pompes avant qu’il ne soit “trottolaPour sa part, l’automobiliste était simplement venu chercher des boissons et a dû se garer “beaucoup plus loin” et faire le chemin à pied pour accéder au magasin de la station.

L’annuncio de l’esplosione del prezzo del diesel (+18,5 centesimi) est tombée à 18h dans les médias luxembourgeois. depotenziamento”giamai vistoqui a porté le prix du diesel au dessus de celui de l’essence sans plomb 95.

Le prix du SP98 a égallement augmenté de 9 centimes cette nuit. Un autre facteur qui contribue à expliquer cette “ruée” vers les station-service luxembourgeoises vendredi soir. La polizia n’a, pour sa part, pas encore relevé d’infractions liées à cette course au carburant.

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos de la ruée vers les station-service à l’adresse suivante: 5minutes@rtl.lu