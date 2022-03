RTL 5 minuti – Montagnes russes à la pompe : Forte baisse pour tous les carburants au Luxembourg !

-41 centesimi per il diesel, -15 centesimi per il Super 95, -42 centesimi per il carburante domestico. Spento! Deux jours à peine dopo un’esplosione inédite, les prix de tous les carburants baissent à nouveau nettement cette nuit.

Disorientante! En 48 heures à peine, les prix de l’ensemble des carburants, du fuel domestique et des gaz ont subi une fluttuazione complètement inéditemontant d’un cran jamais égalé et redscendant de manière tout aussi brutale. aprile une esplosione del premio jeudi matin qui avait provoqué une ruée des automobilisti vers les pompes au cours de la nuit et une discussione di anime à la Chambre des députés jeudi, les prix vont à nouveau baisser de manière drastique. -> Le diesel plus cher que l’essence: Tous les prix des carburants explosent au Luxembourg Ce vendredi soir à minuit, le liter de diesel qui avait grimpé de 38,4 centesimi deux jours auparavant, rebaissera de 41,7 centesimi! De sorte que le diesel sera vendu 1.695€ alla pompa. Contre les fameux 2.112€ toujours affichés ce vendredi soir et qui resteront sans nul doute dans l’histoire. Le Super 95 ripassare à 1.733€soit un gain de 15,7 centimes en 48 heures. Le Super 98 redscend aussi d’un bon cran et passe à 1,82€soit une baisse de 14,3 centesimi. Résidents et frontaliers peuvent pousser un “ouf” de soulagement. Le gain sera conséquent pour tous les portefeuilles. Concrètement, dès minuit, un plein de 50 litri di diesel reviendra a 84,75€. Contre 105,55€ depuis deux jours. Dolce un guadagno de 20,80€ sur un plein ! Au final, les automobilistes qui carburent au diesel paieront ce plein moins cher qu’avant l’explosion des prix de jeudi (-1,65€). READ Immobilier: après deux années de crisi sanitaria, les loyers flambent La plus grosse baisse ravira les consommateurs de carburante domestico. Après une montée en flèche il ya deux jours (+40 centesimi), il litro di carburante baisse de 42,8 centesimi cette nuit. Il sera affiché a 1.125€ le liter ce samedi matin. Le butane en bouteille coûtera aussi 16,3 centimes de moins le liter qui revient à 2.804 €.