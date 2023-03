Romelu Lukaku dopo la vittoria in Svezia: nuovo inizio per il Belgio

autore di tripletta, Romelu Lukaku Ha contribuito notevolmente alla vittoria Belgio in territorio svedese. L’attaccante è tornato nella sua prestazione ma anche il grande primo di questa nuova generazione al microfono di Pierre Deprez.

Ecco tre gol e un successo che dovrebbero mettere a tacere molti critici in Belgio. “È una vittoria molto importante. C’era molto rumore in Belgio dopo la Coppa del Mondo. È stato molto negativo. Ma oggi è un nuovo inizio per il nostro Paese. Abbiamo faticato un po’ nel secondo ma l’abbiamo fatto bene e abbiamo segnato i gol al momento giusto“Voleva evidenziare un attaccanteInter Milan.

Se Lukaku è tornato in testa, gli altri ci sono arrivati. “Le scelte dell’allenatore hanno dato i loro frutti ei giocatori hanno colto l’occasione. Questa nuova generazione ha la capacità di desiderio e coraggio. Sono come noi quando abbiamo iniziato. Questo promette il futuro e spinge il Belgio a continuare a investire nella formazione“Inserisci, come un ambasciatore, il nuovo numero 10 dei Devils. Un certo senso di responsabilità si adatta perfettamente al ruolo di quarterback in nazionale”.Cerco di coinvolgere tutti, ma ricevo aiuto da Jean, Thibaut e Kevin. Cerco di evidenziare la nostra professionalità continuando a mostrare ai nostri tifosi che vogliamo vincere le partite. È un nuovo inizio per tutti in Belgio, anche per i veterani.“

Le giovani generazioni apprezzeranno senza dubbio queste parole motivanti di un attaccante che sembra aver ritrovato fiducia sotto la maglia della nazionale.