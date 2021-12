Roman Reigns si separa da Paul Heyman

Il 17 dicembre ha segnato la fine di un’era in WWE! Essendo stato al fianco di Roman Reigns dal suo ritorno nell’agosto 2020, Paul Heyman non ricoprirà questo ruolo nei prossimi spettacoli della compagnia… Sono passate diverse settimane da quando sono emerse tensioni tra capo tribù e il suo consigliere nella persona di Paul Heyman. La persona che è stata l’origine di queste storie è Brock Lesnar che potrebbe essere in grado di riavere il suo avvocato.

Infatti, questa settimana a SmackDown, dopo aver visto cosa è successo durante la sua assenza la scorsa settimana, Roman Reigns decide di espellere Paul Heyman dal suo clan, è colui che ha appena confermato di non aver protetto Brock Lesnar dal campione del mondo, ma piuttosto di aver protetto Roman Reigns dal suo rivale! Prima di partire, era capo tribù A lui attribuito dal famoso Superman Punch. Tranne che Brock Lesnar era lì… e ha avuto modo di distribuire gli F5 come regali di Natale agli Usos e ai Roman Reigns:

come previsto, Roman Reigns difenderà l’Universal Championship contro Brock Lesnar il primo giornoDimostra che vivremo insieme Contrazione. Vedremo se Paul Heyman deciderà di tornare a The Challenger durante o prima dello spettacolo…

Credito immagine: WWE