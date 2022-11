Roman Reigns riflette sulla possibile fine del suo regno

Bloodline, e in particolare Roman Reigns, sono in cima alla WWE da oltre due anni da quando hanno vinto l’Universal Title a Payback 2020 e il WWE Championship a WrestleMania 38.

Durante questa corsa, Reigns ha eliminato tutti i concorrenti, tra cui Brock Lesnar in più occasioni, Logan Paul, Kevin Owens, Drew McIntyre e altri.

Sembra non esserci fine alla corsa di Reigns e, secondo lui, è solo all’inizio.

Dice in “The Ringer”:

“Sono nel bel mezzo della mia gara. Siamo nel secondo quarto del Super Bowl in questo momento. L’abbiamo fatto in tempi turbolenti, attraverso una pandemia, attraverso il più grande cambiamento mai registrato in questo settore e abbiamo fatto senza intoppi, senza esitazione. Tra 20 anni, quando inizieremo a lasciare andare tutti i folli dettagli degli interni, ci sarà un rispetto più profondo per le prestazioni che abbiamo messo in scena. Amico, è stato un viaggio ed è appena iniziato. Cresceranno.”