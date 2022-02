Plusieurs mois après une sortie réussie su PC et un très bon accueil du public (85% d’avis positifs sur Steam), le jeu d’Abrakam Roguebook la manutenzione è disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Pour célébrer cette sortie, un nouveau héros vient rejoindre le quatuor original : Fugoròle Marchand de merveilles.

Aussi connu comme aventurier collectionneur, capitaine pirate, grenouille voleuse… Fugoro est un mystérieux triton et le responsable de la catastrophe impliquant le Roguebook. Il porte un grand sac à dos foisonnant de trésors et de pièces magiques, et s’avère malgré tout étonnamment agile avec son bâton capace de marquer ses ennemis. Combina le carte di Fugoro con le cellule degli autisti eroi per la costruzione del nuovo mazzi et trouver les combos qui viendront à bout du Roguebook !

Exclusive pour les joueurs PC, una nuova mise à jour apporte aussi una dimensione competitiva à Roguebook avec un sistema di tournois en ligne journalier. 2 fois par jour, le Roguebook prendra une form prédéterminée identique pour tous les joueurs. Soyez le premier à battre le Roguebookou écumez la carta geografica pour reporter le plus de points. Seul voto 1ehm io compte!