Roger Federer poco prima della Laver Cup, la sua ultima gara: ‘Non voglio più’

Roger Federer, che ha annunciato il suo ritiro la scorsa settimana, è arrivato a Londra all’inizio di questa settimana per prepararsi alla Laver Cup dove si presenterà, sicuramente solo in doppio. Mentre mercoledì è in programma una conferenza stampa con i media internazionali, l’ex numero uno mondiale ha rilasciato un’intervista alla TV svizzera mentre tornava alle ultime settimane e decideva di porre fine alla sua carriera.

Riguardo alla sua decisione: “All’inizio dell’estate sentivo che i miei progressi non erano soddisfacenti e che le mie ginocchia non mi lasciavano solo. A Wimbledon ci credevo ancora, pensavo potesse ancora passare. Poi ho ricevuto i risultati del CT scansiona.



Non è stato eccezionale e non ci sono stati ulteriori progressi. In pochi giorni mi sono detto che era finita. Sinceramente, non lo voglio più. Sono molto sollevato e felice di aver ottenuto la carriera che avevo”.

I suoi ricordi più belli: “C’era tanto. Ritorno in Australia nel 2017 (vittoria in 5 set in finale contro Nadal), Roland Garros nel 2009 (vittoria in finale contro Soderling), il primo Wimbledon, la vittoria su Sampras nel 2001 irreale. ”

il suo futuro: “Vorrei organizzare un’esibizione con giocatori di mia scelta nei prossimi sei mesi. Dopodiché, vorrei non allontanarmi completamente da questo sport che mi ha dato tutto, ma mantenere la flessibilità per la mia famiglia”.