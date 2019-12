Roccapiemonte: vandalizzata l’auto dell’assessore Fabbricatore

Vandalizzata l’auto di Roberto Fabbricatore, assessore a Politiche Giovanili, Commercio e Sport del Comune di Roccapiemonte.

Presa di mira l’autovettura dell’assessore Roberto Fabbricatore, parcheggiata nei pressi della sua abitazione a Roccapiemonte. Questa mattina l’amara sorpresa.

Finestrino mandato in frantumi con un sasso e abitacolo messo a soqquadro. Tuttavia, non sarebbe stato portato via nessuno degli oggetti personali dell’assessore.

E proprio questo aspetto, afferma il sindaco Carmine Pagano, «farebbe ipotizzare anche un possibile atto intimidatorio. Un qualcosa di inammissibile. Non sappiamo ancora se dietro questo gesto ci sia l’intenzione di intimidire Roberto Fabbricatore, ma se così fosse, di sicuro noi non faremo neanche un passo indietro».

L’assessore, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni in proposito, ha sporto denuncia sia al comando della Polizia Locale di Roccapiemonte, sia alla stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio.

La presenza in zona di alcune telecamere di videosorveglianza potrebbe facilitare il compito delle forze dell’ordine, permettendo dunque loro di risalire rapidamente ai responsabili del vile gesto compiuto la notte scorsa.