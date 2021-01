Chiusi temporaneamente il Comune e la sede della Polizia locale.

Roccapiemonte. Il Sindaco Carmine Pagano é risultato positivo al Covid-19. La notizia diffusa dallo stesso primo cittadino in una nota ufficiale. Il Sindaco é asintomatico e si é posto in isolamento presso la sua abitazione. Le sue condizioni di salute sono assolutamente ottimali. E’ risultato positivo anche il Comandante della Polizia Locale Graziano Lamanna.

I casi sono stati accertati a seguito dei tamponi richiesti per il personale del Comune e delle scuole del territorio ed effettuati ieri grazie agli operatori del Distretto 60 dell’Asl di Salerno collaborati da volontari della Croce Rossa.

In attesa di nuovi tamponi di verifica da eseguire sul personale Comunale e gli agenti di Polizia Locale, sono state emesse ordinanze per la chiusura temporanea da domani 22 gennaio 2020 della sede Comunale di Piazza Zanardelli e della sede della Polizia Municipale di via Roma.

Per le urgenze i cittadini di Roccapiemonte potranno rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Castel San Giorgio che rispondono al numero 081951005.



Gli uffici saranno sottoposti a sanificazione già nella giornata di domani, i dipendenti del Comune di Roccapiemonte lavoreranno in modalità smart working per tutta la settimana prossima (dal 25 gennaio al 29 gennaio 2021).

A conclusione della comunicazione ufficiale, il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio cordoglio per la morte di un concittadino affetto da Covid-19.

