Roccapiemonte: a settembre stop all’erogazione idrica di notte

Roccapiemonte resterà senz’acqua nelle ore notturne per tutto il mese di settembre. Il sindaco richiama i cittadini al sacrificio

Un intero paese senza acqua nelle ore notturne per tutto il mese di settembre. A Roccapiemonte l’amministrazione chiede un sacrificio ai cittadini, per evitare disagi nelle ore diurne.

Il primo cittadino Carmine Pagano ha diffuso oggi la nota informativa, sottolineando che numerosi abitanti hanno segnalato disagi. Carenza di acqua anche in orari differenti da quelli notturni, un problema che può essere tamponato dunque con lo stop all’erogazione di notte.

«I problemi riguardano in particolare le abitazioni ai piani alti. Abbiamo dunque ritenuto necessario sospendere l’erogazione nelle ore notturne». Il sindaco ha esplicitamente richiesto collaborazione alla cittadinanza, «senza lasciarsi andare a inutili polemiche. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma dobbiamo salvaguardare la disponibilità dei nostri tre pozzi comunali».

In tal senso, Carmine Pagano ha ricordato che è disponibile un quarto pozzo da cui attingere acqua per uso non domestico. Gli interessati possono rivolgersi alla Protezione Civile.

Avviato intanto l’iter per la possibile apertura di un pozzo provvisorio, su cui l’amministrazione sta lavorando intensamente. «I cittadini possono dare una mano concreta, sostenendo il nuovo progetto». Disponibile dunque un conto corrente dedicato, attivato dal Comune per tutti coloro che vorranno effettuare donazioni.

Le persone interessate a contribuire possono dunque rivolgersi alla filiale di Roccapiemonte della Bper Banca. L’Iban di riferimento è il seguente: IT82X0538776391000003250284. La causale da indicare per il bonifico è la seguente: “Donazione Manutenzione Acquedotto Comunale Roccapiemonte”.