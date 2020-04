Roccapiemonte: il Comune avvia l’Operazione “Tampone”

Operazione “Tampone”: da domani i controlli delle strutture di cura e riabilitazione

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone annunciano che da domani, 15 aprile 2020, a partire dai dipendenti delle strutture di cura e di riabilitazione Villa Silvia e Montesano, l’Asl procederà al tampone per la diagnosi del Covid-19.

L’attività proseguirà nei giorni seguenti e vedrà raggiungere tutti gli operatori in servizio anche nelle altre strutture sanitarie presenti sul territorio di Roccapiemonte (Villa Caruso e Domus de Maria), secondo un calendario dei lavori che verrà meglio specificato dalla stessa Asl, anche in virtù dell’elevato numero di dipendenti da sottoporre a screening.

“L’impegno è quello di monitorare la salute del territorio partendo da contesti sensibili come questi – hanno dichiarato il Sindaco Pagano e l’Assessore Terrone – laddove la conferma anche solo di un contagio potrebbe costare caro all’intera comunità, oltre che alterare sensibilmente il lavoro e l’impegno verso quanti hanno, specie adesso, più grande bisogno di assistenza e di affiancamento. Pensiamo quindi a tutti i pazienti ricoverati in questo momento, già privati, per ragioni di sicurezza, del contatto diretto con i propri familiari”.

“Continueremo a seguire l’operazione tampone nelle realtà Rsa, di cura e nelle case riposo del nostro Comune, a tenere alta l’attenzione perché in questi centri il virus, semmai dovesse presentarsi, è veicolato dall’esterno, ragione per cui è bene effettuare controlli periodici sul personale. Ai dipendenti di queste strutture quindi – concludono Pagano e Terrone – va fatto intendere che la negatività di oggi, di domani, non significa certo smettere di osservare tutte le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie per tutelare se stessi, e gli altri, da possibili contagi”.