Roccapiemonte ottiene fondi per oltre 500mila euro, da impiegare nella messa in sicurezza e nell’efficientamento energetico degli edifici pubblici

Un maxi-finanziamento da impiegare per il territorio a rischio idrogeologico e gli edifici pubblici di Roccapiemonte. Fondi per oltre 530mila euro arriveranno infatti nelle casse comunali, per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico.

A seguito di specifiche richieste, il Comune ha dunque ottenuto un finanziamento pari a 530,619,97 euro, da impiegare per una specifica progettazione. Al centro dell’attenzione le aree a maggior rischio idrogeologico, le scuole, le strade, gli edifici pubblici e il patrimonio dell’ente.

Le specifiche dei fondi ottenuti

I finanziamenti ottenuti dal Comune di Roccapiemonte riguardano dunque i seguenti progetti:

Rifunzionalizzazione del sistema di regimentazione di acque meteoriche (140.207,74 euro)

Messa in sicurezza e riqualificazione edifici scolastici (324.914,00 euro)

Riqualificazione ed efficientamento energetico casa comunale (65.498,23 euro)

Il sindaco Pagano ha sottolineato che “il nuovo finanziamento sarà quindi fondamentale per realizzare progetti con i quali potremo attutire alcuni problemi”.