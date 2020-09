Roccapiemonte: ecco la nuova sede di Polizia Locale e Servizi Sociali

Roccapiemonte ha ufficialmente da oggi la nuova sede del Comando di Polizia Locale e degli uffici dei Servizi Sociali comunali. Questa mattina l’inaugurazione.

Il Governatore Vincenzo De Luca ha inaugurato questa mattina a Roccapiemonte la nuova sede di Polizia Locale e Servizi Sociali. Sorgerà in un bene confiscato alla camorra, quindi un motivo di vanto per l’amministrazione targata Carmine Pagano.

La nuova sede è in via Roma, a pochi passi dal luogo in cui è avvenuta la tragedia della piccola Maria. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di aver destinato alla Polizia Locale un bene confiscato alla malavita. Un fatto che simboleggia dunque «la massima espressione di legalità per una città».

Un luogo che unisce la sicurezza alla massima attenzione per il sociale e per le persone in difficoltà che hanno bisogno di un sostegno concreto. La scelta di allocare nei nuovi uffici anche i Servizi Sociali è volta a garantire maggiore privacy in occasione degli “incontri protetti”.

Nella nuova sede di via Roma sarà anche ospitato lo sportello Informagiovani. I locali saranno ufficialmente operativi entro la fine dell’anno, in attesa dell’attivazione delle utenze fondamentali per lo svolgimento del pubblico servizio.

Al termine dell’inaugurazione, il presidente De Luca ha quindi deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento della piccola Maria, la neonata uccisa nelle scorse settimane.