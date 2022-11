Roberto Martinez pensa di non scegliere Romelu Lukaku: “Decideremo giovedì mattina”

Red Devils senza Romelu Lukaku Nei Mondiali del 2022. Giorno dopo giorno, questo scenario diventa tutt’altro che possibile. Infortunato alla coscia dall’inizio della stagione e recentemente colpito da una battuta d’arresto, la principale arma offensiva del Belgio è attualmente in corsa contro il tempo per la Coppa del Mondo.

Se lo sappiamo La sua partecipazione alla prima partita contro il Canada è già stata hackerataSappiamo da martedì che la partecipazione all’intero torneo è in pericolo. È l’allenatore Roberto Martinez È lo stesso che ha suggerito questo martedì Ai nostri colleghi di L’Equipe.

“Al momento non è adatto a giocare. È nelle mani dei medici […] La decisione verrà presa giovedì, prima dell’invio della lista del 26“In altre parole, l’allenatore è appeso alle labbra dello staff medico incaricato di rimettere in piedi Lukaku”, ha spiegato il catalano al quotidiano francese.Se è in forma per una delle prime tre partite, è un giocatore di cui abbiamo bisogno nella nostra rosa. Se non può, non sarà trattenuto”, Martinez ha deciso chi rilancia Decisione medica.

“Se è pronto per tornare in gara entro il 1° dicembre, sarà con noi. In caso contrario, non parteciperà al prossimo Mondiale”. Ha aggiunto di nuovo per illustrare il suo pensiero in altri termini.

Il Belgio giocherà le tre partite del girone contro Canada (23/11), Marocco (27/11) e Croazia (1/12).