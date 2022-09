Rob, 37 anni, perde la vita in un tragico incidente su un trampolino.Pochi giorni dopo, sua moglie apprende un’altra notizia…

Rob, 37 anni, ha perso la vita in un tragico incidente su un trampolino nel Regno Unito. Il britannico è stato inizialmente portato in ospedale con una lussazione al collo, ma dopo diversi giorni in ospedale i medici hanno avvertito la famiglia che Rob non si sarebbe mai ripreso dalle ferite riportate.







Alla fine morì di infarto dopo un importante intervento chirurgico. “Agli amici intimi e alla famiglia è stato chiesto di dire addio”, ha detto il James Cook Hospital.

Una notizia che capovolge tutto

Pochi giorni dopo i drammatici eventi, abbiamo appreso che la sua ragazza Jade aspetta il suo quinto figlio mentre è incinta di 15 settimane. La famiglia ha lanciato un’ecografia del bambino, dicendo: “Mio figlio è morto tra le mie braccia e il mio buon braccio. Siamo tristi, ma non è questo che conta ora”.

su GoFundMeCentinaia di persone hanno donato per aiutare la famiglia, raccogliendo oltre 12mila euro.