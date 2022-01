Risultati WWE SmackDown del 14 gennaio 2022

WWE SmackDown Omaha, Nebraska

I commentatori sono Michael Cole e Pat McAfee.

Stasera è WWE SmackDown, The Blue Show inizia con un video di quello che è successo la scorsa settimana con Brock Lesnar e Roman Reigns. I commentatori ci salutano e Usos sale sul ring. Ricordano di aver colpito The New Day la scorsa settimana e li rispettano. L’unica squadra che li ha spinti al limite è il New Day. Usos insegna a tutti chi è Bloodline e chi è la squadra migliore. Quindi ci presentano le squadre che si sfideranno per essere il prossimo contendente.

– Il Team Usos è sul tavolo dei commenti per la prossima partita.

Partita di carte a 4 vie

La squadra vincitrice affronterà gli Usos per i titoli di SmackDown Tag Team.

Los Lotharios (Humberto Carrillo e Angel) contro Cesaro, Mansour, Jinder Mahal, Shanky e Viking Raiders (Eric e Ivar)

Alla fine della partita, i Viking Raiders hanno pilotato un Viking su Humberto Carrillo per la vittoria.

Vincitori: Viking Raiders



Rivediamo cosa è successo tra Charlotte Flair e Naomi la scorsa settimana.

Nel backstage, Naomi si unisce a Sonya Deville e si arrabbia. Gli dice di non rovinare la sua carriera. Inoltre, non sa nemmeno perché Deville la odia. Sonya Deville le ricorda che quando indossa la giacca, Naomi non può toccarla. Viene nel suo ufficio come se interpretasse il ruolo principale quando ha il ruolo di supporto. Il diavolo può essere multato, espulso dalla Royal Rumble o addirittura espulso. Naomi finisce per andarsene.

– È stato trasmesso un video di The Shield, uno scontro testa a testa tra Roman Reigns e Seth Rollins stasera.

Sami Zayn sul palco. Dice che la cospirazione contro di lui è andata avanti per molto tempo. Tutto è iniziato quando ha perso il titolo intercontinentale. Ma ora che è il contendente, vuole ciò che è suo. Un’altra persona coinvolta nella trama è Johnny Knoxville. Mostraci cosa è successo la scorsa settimana. Sami Zayn parla di nuovo dicendo che Johnny Knoxville è alla Royal Rumble, ma lo è. Knoxville non può fare quello che fa Sami Zayn, ma può fare quello che fa Knoxville. Ce lo mostra stasera per le sue mosse più sfrenate, BENVENUTO A IN ZAYN! Rampa installata davanti al circuito.

Sami Zayn va nel backstage, poi torna con un carrello della spesa con due persone dietro di lui a spingerlo. Conta fino a 3… ma non va d’accordo con le persone. Riparte ma si ferma poco prima della rampa. Zayn entra sul ring senza la lattina e dice che vuole assicurarsi che sia sicuro, non vuole farsi male per niente.

Rick Boggs appare sul pettorale dell’anello e viene visto da Sami Zayn, tranne per il fatto che Shinsuke Nakamura è dietro di lui e lo prende a calci! Boogs lo prende e lo manda oltre la corda più alta!

Dietro le quinte, Alia dice di aver sempre sognato di essere sul ring della WWE. Natalia arriva e le dice che non è così male se perde. È la donna più pagata nella storia della WWE e detiene persino tre record (spettacoli da record).

– Dietro le quinte, Natalia è sempre lì e dice che il libro dei record è molto importante. È una delle preferite della Royal Rumble, ha il maggior numero di partite, il maggior numero di partite PPV e il maggior numero di vittorie nella storia della WWE. Cercherà la quarta vittoria più veloce battendo il record attuale di 3,8 secondi.

– I due lottatori sono sul ring, ma Natalia attacca Alia prima del match! Natalia ha tirato colpi alti che è rimasta a terra con le catene. L’arbitro va da lei e pensa che Alia non possa lottare. Alia è noto per essere ancora in grado di lottare e l’arbitro chiama la partita.

Partita di singolare

Alta contro Natalia

Inizia la partita e difendi in alto Natalia per una rapida vittoria!

Gagnante: Aliyah

Dopo la partita, è stato annunciato che Alia aveva ottenuto la vittoria più veloce con un tempo di 3,17 secondi.

Video di Seth Rollins che spara allo scudo.

– Michael Cole è sul ring e ci chiede di dare il benvenuto a Lita! La leggenda interviene e Cole le chiede perché è tornata per la Royal Rumble. Lei risponde che ha fatto molte cose nella sua carriera. Ha partecipato a un main event di RAW con Trish Stratus, è stata la prima donna a fare una partita TLC e Steel Cage, ed è nella Hall of Fame… ma non ha mai vinto una Royal Rumble. Le è rimasta una corsa dentro. Entrerai nella Royal Rumble, batterai le 29 donne e sarai l’evento principale di WrestleMania!

Charlotte Flair è entrata e poi ha detto che non sapeva che fosse venerdì scorso. È molto interessante ricordare i vecchi tempi. Sarà alla Royal Rumble e potrà scegliere il suo avversario a WrestleMania. Quando lo lanci alla terza corda, è tutto finito. Come affronterà Lita l’umiliazione che sta per sopportare? Inoltre, è divertente che Lita abbia portato Trish Stratus perché quest’ultima l’ha pregata di giocare una partita nel 2019, l’ha presa e ha perso. Era così triste che si è ritirata. E alla Royal Rumble, è esattamente quello che intendi fare con esso. Lita vuole schiaffeggiare Charlotte Flair, ma l’eroe la evita. Lita gli dà un tocco di destino prima che se ne vada.

– Dietro le quinte, Sheamus dice che Ridge Holland dovrebbe essere dietro di lui, ma è a casa a causa di Ricochet. Si vendicherà perché farà uscire Ricochet dal ring con il naso rotto.

– Ricochet entra con una nuova canzone.

Partita di singolare

Sheamus contro Ricochet

Alla fine della partita, Sheamus Brogue ha calciato Ricochet per vincere la spilla.

Vincitore: Sheamus



Dietro le quinte, Sonya Deville pensa che faccia caldo e si toglie la giacca. Allo stesso tempo, Naomi arriva e vede che Deville non indossa la sua giacca. Adam Pierce rimette Naomi, mentre Sonya Deville indossa di nuovo la sua giacca. Naomi si lamenta del fatto che DeVille stia abusando del suo potere, avrebbe vinto la sua partita contro Charlotte Flair fino a quando DeVille non avesse cambiato le regole. Pierce ha annunciato che Naomi affronterà di nuovo Charlotte Flair la prossima settimana.

È stato rilasciato un video del deposito in contanti di Seth Rollins a WrestleMania 31.

Kofi Kingston si trova sul ring e legge una pubblicità di Xavier Woods. Quest’ultimo si è infortunato al polpaccio e quest’anno non potrà partecipare alla Royal Rumble. La Royal Rumble non può essere reale senza la rappresentanza del regno, quindi Parteciperà Kofi Kingston ! Felice arrivo di Corbin e Madcap Moss. Corbin dice di essere così felice di aver appena comprato un nuovo orologio da $ 50.000. L’unica cosa che potrebbe renderlo più felice è eliminare Kofi Kingston nella Royal Rumble. Non è stato così felice da quando hanno attaccato Drew McIntyre. Rivediamo Corbyn e Moss attaccare McIntyre il primo giorno. Madcap Moss racconta una barzelletta (ancora mentre è esplosa) e Kofi Kingston si mette a ridere…

Partita di singolare

Madcap Moss (accompagnamento di Happy Corbin) contro Kofi Kingston

Alla fine della partita, Kofi Kingston ha tentato di soccombere al mayday della sua squadra su Madcap Moss, ma quest’ultimo lo ha affrontato e lo ha colpito, seguito da testardaggine per la vittoria.

Jagnant: Madcap Moss



La prossima settimana: Naomi contro Charlotte Flair. Se Naomi vince, avrà una partita per il titolo.

Seth Rollins entra per primo, Roman Reigns entra sul ring in seguito. I due ex membri di The Shield si scontrano. Roman Reigns prende un microfono e chiede a Omaha di identificarlo. Seth Rollins presenta a Reigns l’etichetta dello scudo, ma l’Universal Champion risponde che ora è sotto di essa. Seth Rollins vuole parlare della faccia che Roman Reigns ha fatto la scorsa settimana. Era l’ultima persona sulla Terra che Reigns voleva vedere. Ha vinto tutto, quindi perché Reigns dovrebbe volerlo vedere?

Roman Reigns dice che Seth Rollins parla del passato, ma è ora capo tribù. È il più grande di questa generazione. Seth Rollins dice di avere una domanda per Roman Reigns: può guardarsi allo specchio e dire di averlo fatto lui stesso? Questa è la grande differenza tra loro. Senza Reigns, Seth Rollins se la cava benissimo. Le teneva la mano nell’era dello scudo. Quando gli ha mandato quella sedia sulla schiena, non poteva farlo da solo. Aveva bisogno della dinastia. Seth Rollins ha creato Roman Reigns e può distruggerlo.

Roman Reigns dice che sta perdendo tempo. Seth Rollins parla come un clown perché lo è. Rollins non ha il potere stellare che ha Reigns. In effetti, se stava cercando una star di RAW, non sarebbe lui. No, Se avesse voluto combattere contro una star, avrebbe scelto sua moglie! Usos vuole attaccare Seth Rollins da dietro ma quest’ultimo li evita e se ne va. L’offerta finisce così.

Credito immagine: WWE