Uno dei cinque britannici che sono stati catturati in Ucraina e sono tornati nel Regno Unito dopo uno scambio di prigionieri tra Mosca e Kaif ha detto al quotidiano The Sun in un’intervista di essere stato picchiato e costretto a cantare l’inno russo durante la detenzione.

All’età di ventotto anni, Aydin Aslin è stato catturato in Ucraina, dove stava combattendo per Kiev, ed è stato condannato a morte per accuse di mercenario. Dopo la sua resa durante l’assedio di Mariupol in aprile, Il soldato ha chiesto in russo da dove vieni? Gli ho detto che venivo dalla Gran Bretagna e mi ha preso a pugni in faccia”.Ha detto al sole.

Secondo il suo racconto, è stato poi separato dagli altri prigionieri e interrogato sul retro di un veicolo blindato. “L’ufficiale stava fumando una sigaretta e si è seduto davanti a me in ginocchio per chiedermi, sai chi sono?” Ho detto di no e lui ha risposto in russo sono la tua morte.

Disse: “Guarda cosa ti ho fatto?” Mi ha mostrato la schiena e mi ha mostrato il suo coltello e mi sono reso conto che mi ha preso a calci con esso.

Poi l’ufficiale gli ha chiesto se voleva “Muore veloce o morte favolosa”Ha seguito il britannico, e il suo partner ucraino, al quale ha risposto che voleva una morte rapida. Sorrise e disse: “No, morirai di una morte meravigliosa”.ha spiegato Eden Aslin a The Sun.

Ha detto di aver trascorso i successivi cinque mesi in una cella di 1,20 per 1,80 metri piena di scarafaggi e pidocchi, privata della luce del giorno tranne quando è stato portato a girare video di propaganda o così poteva comunicare con il Ministero degli Esteri britannico.

Secondo The Sun, il prigioniero ha sentito l’inno russo suonare in loop e gli è stato ordinato di alzarsi e cantare sotto il dolore del pestaggio, oltre a gridare. Gloria alla Russia.

“Dopo essere stato costretto a cantare l’inno russo ogni mattina negli ultimi sei mesi, penso che sia ora di imparare qualcosa di un po’ meglio e imparare l’inno ucraino”.Aiden Aslin ha twittato domenica.

Grazie anche al sole “Dal profondo del cuore” L’oligarca russo Roman Abramovich – sotto sanzioni britanniche e europee – per il suo ruolo nella liberazione dei cinque britannici, che hanno potuto tornare a casa dopo uno scambio di prigionieri favorito dalla mediazione saudita.