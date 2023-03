Risparmio: quando lo stato offre un tasso di interesse migliore rispetto alle banche convenzionali

IL La Caisse des dépôts et consignations risale quasi al Belgio ed è stata creata nel 1849. la missione È questo corpo che appartiene allo statoC “È il ricevimento e la trattenuta degli invii, cioè delle somme di denaro loro affidate da istituzioni pubbliche o private, prima di restituirle agli aventi diritto al termine del processo. Questo è il caso, ad esempio, in caso di fallimento o successione.

Ma quello che ci interessa qui è che anche i privati ​​possono affidare i propri risparmi a questo fondo ed è addirittura un ottimo investimento. Verificato da Nicola Claesanalista finanziario presso Test-achats: ” I soldi che depositi sul conto elettronico della Caisse des Dépôts et Consignations, e-DEPO, li affidi infatti allo Stato belga, che li garantisce senza il limite di 100.000 euro che c’è nelle banche. Questo conto, anche se ci sono regole leggermente diverse, su cui torneremo, in pratica funziona come un conto deposito: tu depositi denaro e ogni mese guadagni gli interessi che ti vengono pagati ogni anno il 1° gennaio. “

Quindi un conto CDC online sembra un classico deposito di libri, ma paga di più :” Attualmente, è una formula molto più redditizia rispetto ai tradizionali conti di risparmio da marzo, ad esempio, l’aliquota lorda è del 2,9%, che dà un’aliquota netta, quindi dopo aver detratto il 30% di ritenuta d’acconto sui mobili, più del 2%. Questo tasso si basa sul prestito medio complessivo 1 anno pubblicato quotidianamente dalla Banca nazionale del Belgio. In confronto, i migliori conti di risparmio sono intorno all’1,5%, che è molto più basso nelle grandi banche. Per gli account classici, onestamente siamo meno di 1%. Quindi oggi, sì, il conto di deposito online di CDC è più interessante dei conti di risparmio se guardiamo solo al prezzo, ma attenzione, ci sono alcune piccole limitazioni. “