Rischio idrogeologico a Roccapiemonte, Comune e Consorzio di Bonifica programmano nuovi interventi a tutela del territorio.

Comune e Consorzio di Bonifica lavorano in sinergia per ridurre il rischio idrogeologico a Roccapiemonte. Questa mattina il sindaco Carmine Pagano e il consigliere Sabato Grimaldi hanno firmato uno schema di accordo col Consorzio, per realizzare opere di mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il territorio comunale di Roccapiemonte.

Obiettivo principale è la riduzione degli allagamenti che, negli ultimi anni, hanno interessato alcune frazioni. A causare i disagi, in particolare, sono state le carenze strutturali della rete idrica comunale.

Ulteriori problemi sono stati causati da lavori che hanno alterato la rete cittadina, restringendo o interrompendone il corso. Gli interventi saranno concordati di volta in volta, secondo le esigenze delle diverse frazioni di Roccapiemonte.

Il sindaco: «Puntiamo a ottenere finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio»

Il primo cittadino Carmine Pagano ha sottolineato che «i progetti da realizzare col Consorzio si aggiungono a quelli già presentati in Regione. Serviranno per richiedere finanziamenti volti alla messa in sicurezza della nostra città. La nostra attenzione rispetto al problema allagamenti resta altissima – ha concluso il dottor Pagano – e questa sinergia mira proprio a eliminare gradualmente tutti i disagi».