Reale annuncia il Progetto Pilota a Minori per la mitigazione del rischio idrogeologico

Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato la Costiera Amalfitana e ha messo a dura prova nuovamente la viabilità sulla SS163.

Ed in questo contesto arriva l’annuncio del sindaco di Minori, Andrea Reale sul progetto pilota con la programmazione di messa in sicurezza del territorio. “Mapperemo ben 6.7 kmq di territorio su Minori e realizzeremo più azioni in contemporanea – annuncia il sindaco – : studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo”.

“A Minori, – continua Reale – paesino gioiello parte in modo concreto il Programma di Collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Avremo più azioni in contemporanea: da una parte l’analisi dei fenomeni franosi con una corretta definizione degli scenari di rischio, dall’altra indagheremo su un’area di studio di ben 6,7 Kmq. Metteremo in campo tutte le attività necessarie anche alla gestione del rischio idrogeologico. Si tratta di un programma che viene attivato per la prima volta, ampio ed in grado di migliorare la tutela dell’economia locale basata sul turismo. Ha preso il via l’attuazione dell’Accordo di Collaborazione stipulato tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Comune di Minori, teso a dare risposte al pressante problema del rischio idrogeologico. Siamo dinanzi ad un innovativo “Programma tecnico operativo” che prevedrà rilievi dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche, una carta geomorfologica del territorio ed una carta geologica e idrogeologica del territorio. Puntiamo con fermezza ad una mappatura per una conseguenziale realizzazione della messa in sicurezza dell’intero territorio”.

“Intanto – conclude – ringrazio il gruppo di Protezione Civile Millennium, i Vigili Urbani gli Operatori della Miramare Service ed i cittadini volontari coordinati grazie ai quali è stata subito ripristinata la strada 163 dal materiale di risulta portato dal mare. Il Vice Sindaco Sergio Bonito ha coordinato la messa in sicurezza di tutto il fronte mare già dalle prime ore del mattino”.